Novo FIES pode animar brasileiros que querem estudar; entenda

No Brasil, o Governo Federal oferece inúmeros incentivos para os estudantes que almejam ingressar no Ensino Superior, os três programas mais conhecidos são o Sisu, Fies e o ProUni. E agora, o Ministro da Educação, Camilo Santana, acaba de anunciar uma super novidade envolvendo o FIES, de acordo com a nova oportunidade, milhares de estudantes serão impactados positivamente, entenda.

Saiba todas as novidades sofre o Fies que pode mudar a vida dos brasileiros | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona o Fies?

Primeiro é importante entender como o Fies funciona, basicamente, é um financiamento estudantil com foco em pagar a graduação de nível superior aos interessados. As bolsas ofertadas podem variar, mas geralmente, o estudante durante o decorrer do curso paga valores quase irrisórios.

Para isso, uma instituição bancária “empresta” o valor todos os meses, para que a mensalidade possa ser paga. Após a graduação, o aluno deve realizar o pagamento das parcelas, o valor mensal varia de acordo com a renda do aluno.

Por conta disso, há várias pessoas que acabam ficando na situação de inadimplência, pois ao terminar o ensino superior, não conseguem realizar o pagamento das demais parcelas. De acordo com o ministro da educação, há pessoas que não pagam porque não querem, ao passo que há quem não pague por falta de condições.

Governo irá liberar o Desenrola Brasil para o Fies

Pensando principalmente nos brasileiros que não conseguem arcar com os custos do financiamento e devido a isso, ficaram inadimplentes, o Governo proporcionou que os usuários possam negociar suas dívidas utilizando o Desenrola Brasil.

Em caráter de informação, somente nos primeiros dias do programa, mais de 10 milhões de brasileiros tiveram seus CPFs limpos e suas dívidas negociadas. Vale lembrar que as dívidas são das mais variadas vertentes, como empréstimos, cartão de crédito e outros débitos.

Devido ao sucesso do programa, constatou-se que seria uma excelente opção liberá-lo também para o Fies. A priori, o Fies já possui suas próprias diretrizes de pagamentos, mas agora, haverá como melhorar as condições de pagamentos através do programa.

Como participar do Desenrola Brasil e quitar o Fies?

O processo de participação irá ocorrer de maneira análoga para outras dívidas, ou seja, o interessado entra em contato com a instituição bancária e solicita a negociação e informa que quer fazê-la por intermédio do Desenrola Brasil.

Atualmente, o Fies conta com milhares de devedores, mas a expectativa do Governo é que após essa medida que foi tomada, o número baixe ainda mais.

Por fim, é importante ficar atento com os golpes que podem surgir, querendo que o aluno efetue a negociação, todavia, ser apenas alguém aplicando o golpe. No caso do Fies, na dúvida, sempre entre em contato com a Caixa Econômica Federal.