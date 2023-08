Como cada signo deve sobreviver à Temporada de Virgem (já começou)

Se você acredita em signos deve saber que nesta última quarta-feira (23) às 06h01 aconteceu a entrada do Sol em Virgem em 2023, então começou o tempo de organização e planejamento. Essa fase conhecida como uma fase virginiana está com ótima oportunidade para aprender qual a verdadeira essência do próprio eu.

É um tempo em que todos os signos precisam ter um olhar mais crítico para ter um crescimento necessário e colocar todas as habilidades para fora. Para quem não sabe, Virgem é o signo de Terra mutável, é mais um signo que busca conhecer métodos e aprimorá-los, além de melhorar hábitos da saúde.

Se por acaso o seu signo solar é Virgem, pode ser esse o momento crucial do seu ano de 2023 para acontecer a sua Revolução Solar, isso porque o Sol vai voltar ao mesmo ponto do dia que você nasceu.

temporada Virgem chegou. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Sol em Virgem 2023

Esse assunto ainda não é muito conhecido, mas já podemos destacar que por mais que você não seja uma pessoa virginiana, durante essa temporada do Sol em Virgem 2023, vai ser difícil para todos os signos tirar a preocupação da mente por isso é necessário entende a estação que está vivendo e passar com calma.

O único perigo é que nessa temporada o perfeccionismo e o excesso de crítica é muito, e nesse período as pessoas vão ter mais dificuldades em dizer não para as outras, como Virgem é o signo considerado que ajuda outras pessoas, se isso acontece com ele, vai encarar como um dever.

Por isso é bom aproveitar esse momento para se autoconhecer, ter equilíbrio e saber a hora de parar, é necessário todos terem esse bom senso para saber quando é preciso descansar e silenciar todas as críticas que vem na mente.

O planejamento é algo essencial na nossa vida e no dia a dia para não se perdemos, porém, também pode se tornar um vilão se não souber dosar as coisas, é necessário saber quando parar e quando agir.

Mercúrio retrógrado no signo em Virgem

Não podemos deixar de mencionar que nesta última quarta-feira (23) também começou o mercúrio retrógrado no signo em Virgem, isso significa que os planos que criamos diariamente não pode sair como o planejado, já que entramos em uma temporada que no caso seria perfeita para esse caso.

Todos os signos deveriam saber essas dicas:

Já que é uma temporada mais difícil de conseguir descansar, aproveite para fazer algum hobby que não seja útil, para ter o tempo livre de regras.

Crie um planejamento mais minimalista para ao menos ter uma organização desses últimos meses, pois é sempre importante ter um plano B para tudo.

