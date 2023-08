Seu CPF está na lista para receber mais de R$ 7.999,90 do Santander? Inscrições continuam

Novidade no Santander – Se você é estudante universitário ou recém-formado e tem o sonho de construir uma carreira sólida no setor bancário, aqui vai uma notícia que pode ser o pontapé inicial para o seu futuro profissional: o Santander Brasil abriu inscrições para o seu Programa de Trainee 2024. Interessado? Continue lendo para descobrir todos os detalhes desta oportunidade de ouro.

O Programa de Trainee 2024 oferecido pelo Santander é uma oportunidade para desenvolver carreiras no setor bancário. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Já pensou em trabalhar no Santander?

O banco Santander está oferecendo uma ampla gama de oportunidades em seu programa de trainee deste ano. As áreas de atuação são diversas e abrangem desde Atacado, Wealth Management e Riscos até Finanças, Tecnologia e Varejo. As vagas estão disponíveis na cidade de São Paulo, e não apenas vêm com a promessa de uma experiência profissional enriquecedora, mas também oferecem uma remuneração mensal atrativa de até R$ 8,3 mil, acrescida de uma série de benefícios adicionais.

Veja também: MEI pode encontrar grande Surpresa em nova conta PJ do Santander

O programa, que tem duração de um ano, é estruturado para proporcionar aos candidatos uma formação completa e versátil. Ele permite que os trainees escolham a área em que desejam atuar no momento da inscrição. E não se trata apenas de um emprego; é uma verdadeira imersão na cultura e nas operações do banco. Os participantes terão a oportunidade de trabalhar em diferentes projetos, cada um correspondente às necessidades e demandas específicas do setor escolhido.

Além do aprendizado prático, o programa também investe no desenvolvimento pessoal e profissional dos trainees. Os participantes serão acompanhados de perto por executivos experientes, que atuarão como mentores. Eles também passarão por treinamentos diversos, que abordarão tanto habilidades técnicas (conhecidas como hard skills) quanto habilidades comportamentais (ou soft skills).

Em termos de benefícios, além da remuneração de R$ 8.300, o pacote inclui incentivos baseados no desempenho, vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte, auxílio para despesas com creche ou babá e assistências médica e odontológica. Há também a possibilidade de aderir a um plano de previdência privada. Mas isso não é tudo: os trainees que mostrarem um desempenho excepcional ao longo do ano poderão até ser selecionados para um intercâmbio de trabalho internacional, o que poderá acrescentar um brilho extra ao currículo.

Processo seletivo

O processo seletivo será realizado totalmente online e consistirá em várias etapas. Depois de se inscrever, os candidatos passarão por avaliações de perfil, dinâmicas de grupo e/ou entrevistas, culminando em uma entrevista final. É importante ressaltar que os interessados devem ter concluído a formação universitária entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023, em qualquer área de estudo. Para candidatos estrangeiros, é indispensável possuir o Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) e um visto de trabalho válido no Brasil.

Os interessados têm até o dia 1º de setembro de 2023 para se inscrever. Para tanto, é preciso acessar o site https://www.ciadetalentos.com.br/traineesantander/. Com vagas limitadas e uma série de benefícios tentadores, este programa de trainee do Santander é uma chance imperdível para quem busca uma carreira promissora no setor bancário. Não perca tempo e faça já sua inscrição!

Veja também: Quer um cartão de crédito NOVO? Santander está com ótima oportunidade