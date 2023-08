A água do ovo cozido esconde um PODER que poucos conhecem

Atualmente, não é exagero afirmar que boa parte das pessoas vive em busca de alimentos e bebidas que sejam benéficos para a saúde e que podem ser úteis na hora de construir uma rotina com mais energia, por exemplo. Há, também, quem busca soluções naturais e sem custo para deixar as plantas sempre belas. Porém, dentro desse contexto muitos itens acabam sendo negligenciados, a exemplo da água do ovo cozido.

Para muitas pessoas, ela nada tem de especial. Porém, quando observada mais de perto, é capaz de surpreender e virar uma aliada dos cuidados com o jardim quase que imediatamente.

Mas, afinal: o que faz com que ela seja tão especial?

A resposta está no decorrer da leitura a seguir.

A água do ovo cozido se faz presente na casa de muitos brasileiros

Os ovos cozidos são verdadeiras iguarias apreciadas por muitas pessoas. Inclusive, há quem opte por consumir tal alimento justamente por conta de toda a sua praticidade em relação ao preparo: basta colocar os ovos na água, levar ao fogo e desligar depois de alguns minutos.

Porém, o que boa parte desse público não sabe é que a água do ovo cozido, resultante desse processo, é repleta de benefícios que são, no mínimo, extraordinários.

É muito comum que o líquido em questão seja descartado, mas definitivamente pode ser reaproveitado por conta de seus nutrientes valiosíssimos, capazes de criar uma solução poderosa.

E mais detalhes sobre ela podem ser conferidos no tópico abaixo.

O que, afinal, faz com que a água do ovo cozido seja tão especial?

Sempre que os ovos cozidos são preparados, boa parte dos nutrientes e das vitaminas presentes na clara e na casca acaba liberada exatamente na água do cozimento.

E é justamente por causa disso que este líquido acaba virando uma solução rica em potássio, em cálcio e em outros elementos repletos de benefícios para o jardim.

Em resumo, esta água pode ser um verdadeiro insumo que ajuda a deixar as plantas mais bonitas e fortes, sem causar nenhuma agressão ao meio ambiente, uma vez que é algo totalmente natural.

Eis o processo de como fazer esse uso:

1. Cozinhar o ovo, e separar devidamente a água;

2. Esperar esta água do ovo cozido esfriar, para não danificar as raízes;

3. Regar as plantas normalmente, porém, usando a água acima citada.

O truque em questão pode ser colocado em prática de forma semanal, ou mesmo a cada duas semanas: a frequência depende basicamente do qual necessitado o jardim está, podendo, portanto, ser algo bem variável. A dica, portanto, é observar como as plantas reagem a esta água.

De forma geral, em pouco tempo já será possível perceber mudanças significativas e positivas. Lembrando que a água do ovo cozido é muito útil para a floração em si e, também, para a frutificação, atuando de forma positiva para que a produção de flores e frutos ocorra de forma positiva.

