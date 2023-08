Estes emojis não são o que você pensa! Todo mundo usa errado

Emojis são os ícones pequenos que retratam sentimentos, conceitos e objetos. Eles se estabeleceram como uma linguagem global no mundo digital desde sua concepção no Japão nos anos 90. A partir dessa origem, eles evoluíram de meros emoticons (como o icônico sorriso criado com dois pontos e parênteses ou o rosto triste) para uma vasta coleção de símbolos que abrangem virtualmente todos os aspectos da vida diária.

Foto: divulgação

O uso dos emojis

Uma das razões subjacentes ao crescimento e à persistência dessa tendência é a sua habilidade de transcender as barreiras linguísticas. Em um mundo tão diverso e interconectado, os emojis oferecem uma maneira rápida e universal de comunicar emoções, atitudes e reações sem a necessidade de palavras.

Seja um polegar para cima para denotar aprovação ou lágrimas de alegria para expressar diversão, esses símbolos conseguem transmitir nuances que, às vezes, as palavras não conseguem capturar.

Além disso, com o avanço das mídias sociais e plataformas de mensagens instantâneas, a comunicação adquiriu um aspecto mais visual. Os emojis se encaixaram perfeitamente nessa evolução, permitindo que os usuários realcem suas mensagens, adicionem humor ou insiram personalidade em um texto, tornando-o mais envolvente e facilmente relacionável.

Veja também: https://www.noticiadamanha.com.br/2023/08/20/tecnologia/whatsapp-significado-real-emojis/

Emojis “peculiares”

Você está familiarizado com os significados de todos os emojis? Bem, parece que cinco deles têm causado algumas confusões entre os usuários. Portanto, aqui estão eles acompanhados de seus significados correspondentes. Confira!

Pensativo

O primeiro emoji é amplamente reconhecido por muitos, porém frequentemente é subestimado ou passa despercebido nas conversas. Este ícone tem a intenção principal de indicar que alguém está em um momento de contemplação ou avaliação sobre um tema mencionado na conversa.

É importante notar que esse emoji não implica que alguém esteja irritado ou demonstrando descontentamento. Na verdade, ele denota que a pessoa está profundamente pensativa ou analisando algo, podendo até sugerir que ela está confusa sobre uma informação anterior.

Sorriso de canto

Este é o emoji clássico para flertar, frequentemente usado para expressar satisfação, autoconfiança, ironia ou até mesmo uma pitada de malícia ou insinuação. Dependendo do contexto, pode ter diferentes significados.

Por exemplo, em um contexto descontraído entre amigos, pode simplesmente indicar que alguém está fazendo uma piada ou sendo irônico. Em outros contextos, pode denotar flerte ou insinuações.

Emoji sem boca

Em terceiro lugar, temos o emoji sem boca. Geralmente utilizado para representar neutralidade, silêncio ou falta de emoção, também pode transmitir sentimentos de indiferença, falta de compreensão ou um desejo de não comentar sobre um assunto. Isso dependerá do contexto em que é utilizado.

Virado de cabeça para baixo

O significado deste emoji é abrangente e pode variar desde indicar que o rumo da conversa tomou um caminho inesperado, até representar uma reação tola, confusa, irônica ou sarcástica.

Sorrindo com gota de suor

Por último, temos o emoji sorrindo com uma gota de suor escorrendo ao lado. Inicialmente, ele pode ter vários sentidos similares a alívio, seja pelo trabalho ou pelo estresse. É quase como se a exclamação ‘ufa!’ ganhasse vida.

No entanto, também pode ser usado quando assuntos desconfortáveis surgem em uma conversa ou quando o tema é um erro cometido por alguém. Nessas situações, este emoji pode denotar que a pessoa está um pouco desconfortável e envergonhada, mas ainda assim, lida com isso de maneira tranquila.

Veja também: https://www.noticiadamanha.com.br/2023/08/18/noticias/emojis-do-iphone-no-android-aprenda-como-fazer-isso/