Emojis do iPhone no Android: aprenda como fazer isso

Atualmente, com o advento da tecnologia, tornou-se comum o uso de emojis para se comunicar melhor, até mesmo em ambientes que anteriormente eram mais sérios, agora já está sendo permitido o uso dos símbolos em questão. Todavia, a depender do sistema operacional do aparelho, pode ser que os símbolos sejam um pouco diferentes e há quem prefira os que são disponibilizados no sistema iOS, por isso, desenvolvedores criaram uma maneira de utilizar os símbolos em aparelhos Android, confira como é possível

É dessa maneira que é possível liberar os emojis de iPhone no Android | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

É preciso baixar algum aplicativo de terceiros?

Infelizmente, para realizar a modificação em questão, é preciso que o usuário entre na loja de aplicativos e baixe uma aplicação à parte. De modo nativo, não é possível realizar a mudança em questão.

Talvez, em um futuro próximo seja, por exemplo, anteriormente, não era possível criar figurinhas pelo próprio WhatsApp, era preciso baixar outro aplicativo, mas agora, isso é possível.

Até mesmo via WhatsApp Web, fato é que a cada dia que se passa, o mensageiro está se atualizando a fim de tornar a vida de todos mais cômoda.

Como usar os emojis do iOS no Android?

Na Play Store há inúmeros aplicativos que prometem realizar essa mudança em questão, mas o que será utilizado será o “Green Apple Keyboard”. Então, o primeiro passo é ir até a loja e realizar o download do aplicativo em questão.

Feito isso, chegou a hora de abri-lo, mas antes, é necessário que o usuário permita que ele realize algumas modificações no sistema, para isso, basta clicar na opção “Enable in Settings” e por fim, continuar o processo indicado para a ativação.

Quando der tudo certo, aparecerá uma notificação de segurança na tela do aparelho, avisando que será preciso modificar o método de entrada, além de informar que ao digitar dados sensíveis, o aplicativo poderá coletar os dados.

Onde os emojis estão disponíveis?

Uma vez que o usuário tenha concordado com todas as regras do aplicativo, basta clicar em “ok” duas vezes e pronto, basta desfrutar do teclado que estará totalmente ativado. Agora, é só voltar na tela anterior e escolher o teclado Green Apple Keyboard que foi instalado.

Por fim, clique em “Switch input methods” e escolha “English US”. E confirme clicando em “escolher teclado”. Agora, basta utilizar os emojis do iPhone em qualquer mensagem de texto.

Vale lembrar que ao realizar o processo utilizando outros aplicativos, é preciso ter bastante cuidado, como informado, pode ser que alguns teclados coletem dados sensíveis do usuário e isso não é algo bom. Mas na maioria das vezes, os aplicativos confiáveis, não apresentam esses riscos citados.