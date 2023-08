SAIU! Novo concurso paga R$ 34 MIL de salário para trabalhar na Câmara

Concurso público – As portas da política e do funcionalismo público estão prestes a se abrir para centenas de candidatos. Com um total de 749 vagas disponíveis, sendo 140 para contratação imediata, o concurso da Câmara dos Deputados se revela uma das grandes oportunidades do ano. E aqui está a notícia que todos aguardavam: as inscrições já têm data para começar. Se você sonha com um emprego público, fique atento às próximas linhas.

Os editais para o aguardado concurso Câmara dos Deputados foram finalmente publicados, com inscrições a partir de 28 de agosto. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Concurso aguardado abriu inscrições

Desde maio, a Câmara dos Deputados sinalizava a realização de um concurso público. O órgão finalmente divulgou os quatro editais, tornando oficial a abertura do processo seletivo. Com o intuito de preencher um extenso leque de cargos, que vão desde contadores e assistentes sociais até enfermeiros e consultores legislativos, os editais foram cuidadosamente elaborados para atender a diversas áreas de especialização. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) ficará responsável por administrar o certame, e todas as informações podem ser consultadas no site https://conhecimento.fgv.br/concursos.

O período para inscrições está definido entre as 16h do dia 28 de agosto e as 16h do dia 4 de outubro deste ano. Os candidatos devem arcar com taxas que variam de R$ 95 a R$ 120, dependendo da função desejada. No entanto, há uma luz no fim do túnel para aqueles que não podem pagar: os inscritos no Cadastro Único e doadores de medula óssea têm a oportunidade de pedir isenção dessas taxas. O prazo para essa solicitação é curto, somente entre as 16h do dia 28 e as 16h do dia 30 de agosto.

Quem busca uma carreira estável e bem remunerada pode encontrar na Câmara dos Deputados uma chance ímpar. Os salários iniciais são atraentes, começando em R$ 26.196,30 para a maioria das funções e chegando a R$ 34.812,19 para cargos ligados à consultoria. As jornadas de trabalho variam entre 30 e 40 horas semanais, de acordo com a função desempenhada. As avaliações estão programadas para ocorrer em duas datas, 3 e 10 de dezembro, e abrangerão tanto questões objetivas quanto dissertativas.

Provas em todo o Brasil

Uma novidade que amplia as possibilidades é o fato de as provas não serem centralizadas em Brasília. Os exames ocorrerão em todas as capitais brasileiras, democratizando o acesso e tornando o concurso ainda mais atrativo. Com oportunidades distribuídas em diferentes editais, os candidatos podem optar por diversas áreas de atuação, desde a contabilidade e a informática legislativa até o campo da saúde com enfermagem e farmácia, sem esquecer as atribuições mais específicas como consultoria legislativa e de orçamento e fiscalização financeira.

Este concurso da Câmara dos Deputados está posicionado como um dos mais aguardados e abrangentes do ano. Com vagas para diversas áreas de atuação e salários iniciais que são verdadeiros atrativos, o certame se configura como uma oportunidade única para aqueles que visam ingressar no funcionalismo público. Portanto, marque as datas, prepare-se para as provas e fique de olho no site da FGV para não perder nenhum detalhe dessa chance imperdível de carreira.

