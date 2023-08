Caixa tem saque especial de R$ 852,00; seu CPF está na lista?

Saque na Caixa – A Caixa Econômica Federal, banco que com mais de 148 milhões de clientes em todo o território nacional, assumiu a centralidade dos pagamentos de benefícios sociais no Brasil. Desde o Bolsa Família ao Auxílio Gás, passando por previdências do INSS e o FGTS, a instituição se tornou um pilar da rede de proteção social do país. Mas você sabe como funcionam os detalhes desses pagamentos e quem são os grupos prioritários em alguns casos? Entenda agora a mecânica por trás dessa gigantesca operação financeira.

A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do Bolsa Família a milhões de beneficiários em todo o Brasil. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Caixa liberou saque especial?

A magnitude da Caixa Econômica Federal como entidade bancária está vinculada não apenas à sua vasta clientela, mas também às suas responsabilidades sociais. É a instituição financeira designada para administrar o pagamento de diversos programas sociais, incluindo o Bolsa Família e o Auxílio Gás. Além disso, ela também faz a ponte para que os beneficiários recebam outros tipos de assistência financeira, como os recursos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

No caso do Bolsa Família, estamos falando de um universo que abrange mais de 20 milhões de brasileiros. Os montantes pagos a cada família podem variar significativamente, de acordo com diversos critérios estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). Segundo cálculos deste Ministério, o valor base é de aproximadamente R$ 142 por pessoa na família. Isso significa que, em certas circunstâncias, uma família composta por seis membros poderia receber até R$ 852 em uma única parcela mensal.

Ainda assim, é fundamental ressaltar que existem nuances na composição dos valores pagos. Famílias com crianças entre 0 e 6 anos, por exemplo, têm direito a um acréscimo de R$ 150 para até duas crianças. Além disso, os lares que incluem gestantes ou crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos podem receber bônus adicionais de R$ 50.

Não é apenas o valor que é complexo, mas também a logística de pagamento. A Caixa executa os depósitos de acordo com o Número de Inscrição Social (NIS) de cada beneficiário. Por exemplo, na última leva de pagamentos que começou na sexta-feira, dia 18, a programação dos depósitos foi estruturada com base no final desse número, estendendo-se até o final do mês de agosto.

Calendário de pagamentos

Para contextualizar, aqui está o calendário completo do ciclo mais recente de pagamentos: beneficiários com NIS terminando em 1 receberam no dia 18 de agosto; para aqueles com NIS terminando em 2, o pagamento ocorreu no dia 21; e assim por diante, até chegar aos beneficiários com NIS terminando em 0, que receberam seus pagamentos no último dia do mês, 31 de agosto.

A Caixa Econômica Federal é muito mais do que um banco tradicional. Ela atua como uma espécie de mecanismo distributivo na complexa engrenagem dos programas sociais brasileiros. O entendimento dessas camadas de critérios e calendários pode parecer complicado, mas é crucial para entender como a instituição desempenha um papel vital na mitigação da pobreza e na promoção da inclusão social no Brasil.

