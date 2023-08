Mate a curiosidade! Descubra onde seu namorado está através do WhatsApp

O WhatsApp no Brasil é o app mensageiro mais utilizado, seja para assunto profissional ou pessoal. Conforme uma pesquisa feita pela agência We Are Social, a rede que é mais utilizado no Brasil é o WhatsApp, logo depois o YouTube e Instagram, vale ressaltar que essa empresa é referência nesse tipo de estudo. Já ao redor do mundo, esse app tem cerca de 2 bilhões de usuários, e uma das várias de suas funções que chama bastante atenção é poder compartilhar a localização em tempo real.

Essa ferramenta permite que a pessoa veja no mapa onde outra pessoa está além de ter um período de tempo que essa localização fique disponível. É uma função muito importante e que ajuda muitas pessoas durante o dia, principalmente mulheres. Ou seja, tem como acompanhar em tempo real uma pessoa que está viajando, ou quando alguém pega Uber para ve se não mudou de rota, porém essa ferramenta também pode ser usada para localizar o seu companheiro, se estiver desconfiando de uma traição ou mentira.

confira como localizar seu companheiro pelo WhatsApp. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Localização em tempo real

Essa ferramenta que citamos do WhatsApp, para ser usada, ou seja, para conseguir ter a localização do celular do companheiro, é necessário que a localização em tempo real do WhatsApp esteja ligada, se não for desse jeito não tem como usar essa ferramenta. Mas acompanhe a leitura abaixo para conhecer um método.

Como descobrir onde meu namorado está?

O primeiro passo é destacar que ao contrário que todos pensam, não precisa instalar aplicativo novo, pois tem como descobrir a localização usando somente as ferramentas que o próprio WhatsApp tem, mas para isso acontecer é preciso que o companheiro deixe no celular o GPS ligado e esteja online para conseguir fazer.

Para localizar no WhatsApp é necessário pedir ajuda para um amigo

Para conseguir fazer a localização do seu parceiro, vai precisar da ajuda de um amigo de confiança para colaborar com você e uma boa desculpa para que o companheiro envie a localização em tempo real para esse amigo, como fazer isso?

Primeiro passo: você vai ter que pensar em uma boa desculpa para que seu namorado(a) mande a sua localização em tempo real para o amigo que está ajudando você

Segundo passo: Você terá que fazer com que. ao enviar a localização, o seu namorado(a) escolha a opção de 8 horas para você ter mais tempo

Terceiro passo: Pronto! Você poderá descobrir onde seu namorado(a) está, desde que ele(a) não desative a função do WhatsApp e continue online.

