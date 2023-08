R$ 1.000,00 na conta HOJE na Caixa; veja as boas notícias

Maior banco em atividade no Brasil, o Nubank possui mais de 148 milhões de clientes, e possibilita que seus clientes recebam valores de diversos meios, como é o caso dos benefícios sociais, trabalhistas e previdenciários.

Além disso, a instituição bancária possibilita que muitas pessoas que integram a sua clientela, recebam valores extras de R$1 mil reais por meio de empréstimos. Isso porque, a Caixa possui empréstimos consignados, e outros serviços, que dão condições aos clientes de contar com valores extras.

Maior banco digital permite receber benefícios e valores de diferentes origens. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

6 novidades da Caixa para quem deseja renda extra

1 – Crédito consignado

Os empréstimos consignados pode ser disponibilizado para que o cliente use assim que quiser. Ou seja, para realizar viagens ou por em prática algum plano de empreendimento. Por essa modalidade, é possível ter acesso a valores sem avalista e a prestação é descontada direto na sua folha de pagamento ou benefício.

2 – Antecipação de 13° salário

A antecipação do 13° salário é algo que pode ser feito por pessoas que possuem direito a esse benefício trabalhista. Ou seja, pessoas que trabalham de carteira assinada. Essa antecipação pode ser solicitada por meio da Caixa, bastando apenas que o cliente tenha o crédito do salário na conta do banco, ou, ser aposentado e pensionista do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

3 – Antecipação de restituição do Imposto de Renda

A antecipação da restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) é algo que pode ser solicitado por diversos contribuintes da Receita Federal, que contam com direito a ser restituído pelos valores que contribuiu para os cofres públicos.

4 – Antecipação de saque-aniversário do FGTS

Outro benefício que pode ser antecipado por meio da Caixa Econômica Federal é o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Todos os anos, os trabalhadores que atuam de carteira assinada, podem sacar valores do fundo, porém, somente no mês de nascimento. Mas, em negociação com o banco, é possível antecipar o recebimento destes valores.

5 – Crédito pré-aprovado

O crédito pré-aprovado pode ser utilizado pelos clientes da Caixa por meio do Internet Banking ou em uma agência ou diretamente em uma agência do banco. Esse crédito também pode ser solicitado sem avalistas. Em alguns casos, é possível ter até 60 meses para pagar.

– Empréstimos com uso de garantia

Outra importante opção, é a de empréstimos com uso de garantia. Nesse caso, é possível utilizar imóveis e automóveis para ter acesso a valores que são disponibilizados pelo banco.

Cartão de débito Nubank: como funciona?

O Nubank é um banco digital que nasceu em 2013 com o objetivo de simplificar os serviços financeiros. A instituição oferece serviços gratuitos e práticos, que podem ser administrados diretamente no aplicativo Nubank para celular.

Hoje, segundo a própria empresa, é uma das maiores plataformas de serviços financeiros digitais no mundo, servindo mais de 75 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia.

O cartão de débito Nubank está, portanto, ligado à conta do Nubank. Isso significa que para ter acesso a ele, é necessário primeiro abrir uma conta digital no banco e depois ativar a função.

Como qualquer cartão de débito, pode ser usado em compras presenciais e online em qualquer estabelecimento do Brasil que aceite débito na maquininha ou como forma de pagamento.

