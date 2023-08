Truque na Alexa – Os donos de dispositivos Alexa, a assistente virtual inteligente da Amazon, estão descobrindo que podem adentrar um território secreto com seu gadget. É o chamado “modo super,” que mais parece saído de um filme de espionagem e requer um código específico para ser ativado. Mas o que é esse modo oculto e o que ele realmente faz?

Os proprietários do Amazon Alexa podem experimentar o divertido ‘super modo’ com o código secreto. Imagem: Lazar Gugleta / unsplash.com

Faça isso para se surpreender com a Alexa

Esse modo, apelidado de “Super Mode,” é uma funcionalidade que fica escondida nos dispositivos até que se diga a frase “Alexa, ligue o Super Mode.” Ao ouvir o comando, a assistente responde que o acesso a este modo especial é altamente restrito e só pode ser habilitado mediante a inserção do código correto. O código em questão remete a um clássico dos videogames: Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, B, A, start.

Embora possa parecer algo tirado de um thriller tecnológico, na realidade, o modo não oferece nenhuma funcionalidade extraordinária ao dispositivo. Trata-se, na verdade, de um easter egg, um elemento oculto no sistema destinado a entreter ou surpreender os usuários. Ao inserir o código, a Alexa responde com efeitos sonoros nostálgicos de jogos de arcade e uma série de mensagens bem-humoradas como “Modo Super Alexa ativado. Inicialização de reatores, online; ativação de sistemas avançados, online; criação de dongers, bug; falta de dongers, aborto espontâneo”.

A origem do código é um tributo ao icônico “Código Konami,” que ficou famoso na indústria dos videogames. Criado pelo desenvolvedor japonês Kazuhisa Hashimoto, esse código foi implementado inicialmente no jogo de tiro de rolagem Gradius, lançado em 1986. No entanto, ganhou notoriedade com o jogo Contra para o NES (Nintendo Entertainment System) em 1988, onde permitia que os jogadores ganhassem 30 vidas extras. O Código Konami também é conhecido como “Código Contra” ou “Código 30 Vidas.”

O “Super Mode” da Alexa parece ser uma daquelas peculiaridades inofensivas que mostram como as empresas de tecnologia estão cada vez mais investindo em adicionar camadas de interatividade e personalização aos seus dispositivos. Não é apenas uma forma de surpreender os usuários, mas também uma estratégia inteligente para gerar burburinho nas redes sociais e fóruns de discussão online.

Embora não acrescente funcionalidades úteis ou práticas, o “modo super” oferece aos usuários a oportunidade de mergulhar em um momento de nostalgia, fazendo uma ponte entre a cultura contemporânea dos assistentes virtuais e a história dos videogames. E não é apenas uma curiosidade para os aficionados por tecnologia: é um pequeno, mas significativo, lembrete de como os dispositivos inteligentes, por mais avançados que sejam, ainda carregam em si elementos lúdicos e surpreendentes.

Essa descoberta também levanta questões sobre o que mais poderia estar escondido nas interfaces dos assistentes virtuais, quais outros easter eggs ainda não foram descobertos e até onde vai o potencial desses dispositivos em termos de interatividade e personalização. Afinal, em uma era onde a tecnologia está cada vez mais inserida no cotidiano, é interessante encontrar momentos em que ela pode também nos fazer sorrir.

