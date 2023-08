Estes beneficiários do INSS podem comemorar liberação de consignado?

Consignado para os segurados do INSS – Uma mudança significativa agita o cenário financeiro para idosos e pessoas com deficiência que são beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS): agora eles podem solicitar empréstimo consignado. Essa reviravolta acontece por meio do aplicativo Meutudo e traz uma série de implicações para esse público. Quer entender melhor como isso funciona? Continue conosco.

Novidade para quem recebe benefício do INSS

Anteriormente, quem recebia o BPC estava impossibilitado de solicitar empréstimo consignado junto aos bancos, sobretudo por ser considerado um grupo de risco financeiro. A novidade, que rompe com essa barreira, é especialmente relevante para aqueles que necessitam de uma injeção financeira para cumprir com suas necessidades básicas ou até mesmo investir em qualidade de vida. Vale ressaltar que essa liberação do crédito se aplica apenas aos titulares do benefício, excluindo a possibilidade de solicitação por representantes legais.

A dinâmica de empréstimo funciona de forma bastante específica. O Meutudo, aplicativo onde a operação pode ser realizada, está disponível tanto para dispositivos Android quanto para iOS. Nele, o usuário pode fazer a simulação e, posteriormente, a efetivação do pedido de empréstimo consignado. A margem que pode ser comprometida é de 30% do valor total do BPC, que atualmente é de R$ 1.320. Isso significa que cada parcela do empréstimo não pode ultrapassar R$ 396.

Na prática, para solicitar o empréstimo, o beneficiário deve seguir um procedimento no aplicativo Meutudo. Após acessá-lo e fazer login, o usuário deve escolher a opção “Novo empréstimo” que aparece na tela inicial. Em seguida, o aplicativo oferece várias opções de valores até R$ 5 mil. O beneficiário escolhe um desses montantes e define o prazo de pagamento, que pode se estender por até 84 meses, o equivalente a 7 anos. Após a concordância com os termos e o fornecimento de informações adicionais como endereço e dados bancários, a proposta de empréstimo é enviada e aguarda análise, que pode durar até cinco dias úteis.

O que chama atenção é que, devido à vulnerabilidade econômica associada aos beneficiários do BPC, este grupo era visto como de alta probabilidade de inadimplência, o que motivou a restrição anterior. Agora, a possibilidade de adquirir empréstimo consignado representa um avanço significativo, embora também traga questões relacionadas ao endividamento de uma população já financeiramente vulnerável.

Crédito consignado

Portanto, se você é beneficiário do BPC, agora tem a possibilidade de obter crédito consignado por meio do aplicativo Meutudo. Para realizar a solicitação, basta acessar o link do aplicativo correspondente ao sistema operacional de seu smartphone: para Android e iOS. Mas lembre-se: é fundamental ponderar bem a necessidade deste empréstimo e o impacto das parcelas no seu orçamento mensal, dado que o comprometimento é de um percentual significativo do benefício.

Neste novo contexto, é imprescindível que os beneficiários do BPC estejam atentos às suas capacidades de pagamento antes de assumirem tais compromissos financeiros. Afinal, a possibilidade de acesso ao crédito, embora seja uma conquista, também exige responsabilidade e planejamento.

