O Nubank é um dos bancos mais populares no Brasil. Neste mês está dando um grande presente para os brasileiros que são clientes do Nubank. Isto é: a possibilidade de receberem até R$ 5 mil diretamente na conta através do crédito Nubank. Todo o procedimento é simples, fácil e seguro. Por estar disponível somente para alguns clientes, torna-se algo totalmente exclusivo.

Nubank você está na fila para receber R$ 5 MIL na conta | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nubank libera até R$ 5 mil para clientes

Trata-se de uma nova modalidade da fintech. São ofertados quase R$ 4.600 para os clientes Nubank que estão com suas contas em dia na Nubank — isto é: não estão devendo faturas, empréstimos, etc. Mas com um relacionamento transparente e limpo com o banco.

Para chegar a este valor os clientes devem usar de algumas opções nativas do próprio aplicativo para chegar a este montante. Primeiramente — é necessário usar o cartão com frequência para ter um bom limite de crédito, caso contrário, o limite sempre será baixo.

Mas o ponto chave é que alguns clientes têm a possibilidade de terem o seu limite de crédito personalizado através das caixinhas do Nubank. Desse modo, o valor acumulado nas caixinhas do Nubank pode ser revertido em limite de crédito, a fim de que enquanto rende 100% na CDI ainda servirá como garantia de crédito.

Entenda como funciona o limite do Nubank

O limite do Nubank depende de vários fatores: seja para produtos como cartão de crédito ou empréstimos bancários. Haja vista que alguns CPFs possuem uma boa reputação com o banco, em razão de seu histórico com a instituição e outras do segmento.

Alguns fatores poderá influenciar diretamente na liberação do crédito pela instituição bancária, isto é:

Nome limpo; Score de crédito do Serasa; Renda mensal comprovada; Atualização de dados; Histórico de dívidas.

Portanto, são alguns pontos levados em consideração quanto à liberação de recursos oriundos do Nubank em forma de crédito para os clientes da instituição.

Aumente o seu score de crédito

Para aumentar o score de crédito no Nubank ou qualquer outro banco é necessário sempre pagar as faturas em dia e manter um relacionamento constante e saudável com o banco. Sem atrasar faturas, débitos, etc.

Além disso, concentrar todos os gastos em determinado cartão de crédito garante muito mais chances de conseguir aumentar o score de crédito e acima de tudo o limite — tudo depende da constância e relacionamento com o banco em si.

Existem pessoas que recebem até 03 salários mínimos e possuem o limite de mais de R$ 20 mil em bancos como Nubank e Itaú. Portanto, basta seguir as boas práticas financeiras a fim de conseguir esta façanha.

Caso o cartão esteja dentro de algum sistema de pontos, ainda é possível unir o útil ao agradável — enquanto realiza o pagamento dos débitos os clientes ainda conseguem milhas para conseguir trocar por passagens aéreas e hospedagens.