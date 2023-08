Alerta! Mais de 30 celulares serão BANIDOS do WhatsApp em setembro

A tecnologia está em constante evolução, a cada dia é uma novidade, e com isso algumas plataformas e aplicativos que estamos acostumados usar em nosso dia a dia, também estão evoluindo. O WhatsApp é um deles, já que é um mensageiro muito popular no Brasil de comunicação rápida e fácil.

E como essa tecnologia está crescendo, alguns dispositivos mais antigos estão sendo forçados a parar pois não conseguem acompanhar essa evolução, e no dia 30 de setembro de 2023, alguns modelos não vão receber mais atualizações do WhatsApp e tornou o app incompatível com esses celulares.

Confira alguns celulares que não vão mais receber atualização do WhatsApp

Lista de alguns celulares que a partir do dia 30 de setembro não vão receber mais atualização do WhatsApp:

Faea F1

THL W8

Sony Xperia M

Lenovo A820

LG Optimus (Vários Modelos)

Wiko (Cink Five e Darknight)

Huawei Ascend (Diversos Modelos)

ZTE (Grand S Flex e V956)

UMi X2

Archos 53 Pálcio

HTC Desejo 500

Lagarta Cat B15

Galaxy (Trend Lite, Trend II e S3 mini)

Iphones (SE, 6S e 6S Plus)

Lembrando que tem mais modelos, esses são apenas alguns. Caso o seu celular estiver operando com o sistema iOS 12 ou versões anteriores, ou até mesmo Android 4.0.1 e sistemas operacionais anteriores, o seu celular poderá ser impactado com essa atualização.

Não atualizar o WhatsApp, ele ainda vai continuar funcionando?

O interessante é que a resposta é sim! No entanto, algumas novas funções do WhatsApp não vão funcionar para você. Mas vale destacar que não é somente o WhatsApp que funciona como um app mensageiro, tem o Telegram, que talvez pode ser compatível com o seu dispositivo.

Comprar um novo celular

Talvez a melhor opção seja comprar um celular da nova geração para não ter dor de cabeça e as funções pararem de funcionar do nada, principalmente se usa muito o celular até mesmo para o ramo profissional. Uma boa dica é que na Loja Amazon, frequentemente eles dão descontos em vários celulares.

É extremamente importante também ficar atento as atualizações do celular e da tecnologia, por mais que seja um assunto que não goste, é o que gira ao redor do mundo hoje, então é necessário saber um pouco sobre.

