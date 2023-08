Você compra 1 produto, mas paga por quase 2 nestes casos; confira

O consumidor brasileiro tem conhecimento de que uma parcela significativa do valor que paga por algum produto no país corresponde a impostos. No entanto, quando esses valores são apresentados de forma clara, a carga tributária pode se revelar bastante surpreendente para o consumidor. Entenda mais detalhes sobre o quanto você paga de imposto, logo abaixo.

Brasileiro paga até 142% de impostos por alguns produtos, como roupas e alimentos. / Imagem: Divulgação.

É muito imposto, consumidor!

A população brasileira está bem ciente de que uma parcela significativa do valor que paga por produtos no país corresponde a impostos. No entanto, quando esses valores são apresentados de forma clara, a carga tributária pode se revelar bastante surpreendente para o consumidor.

De acordo com um levantamento inédito conduzido pelo Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV), a carga tributária associada a produtos eletrônicos fabricados no Brasil pode atingir a marca de 142,98%, levando em consideração toda a cadeia de produção. Esses números também chamam a atenção em categorias como calçados, brinquedos e produtos de beleza.

Setores como vestuário e calçados, que enfrentam forte concorrência internacional, acumulam impostos que representam cerca de 92% do preço final. A tributação em brinquedos chega a 128%, enquanto a de produtos de beleza se aproxima dos 130%.

Leia mais: Empresas terão que pagar mais tributos com reforma proposta

Preocupações e propostas

Esses dados do IDV devem ser apresentados ao Ministério da Fazenda demonstrando como o corte do tributo de importação em compras de no máximo US$ 50 feitas em setores do varejo estrangeiro pode dar prejuízo aos negócios em esfera nacional.

O presidente do IDV, Jorge Gonçalves Filho, destaca que a intenção é promover concorrência desde que esta seja justa e equilibrada. Ele expressa preocupações em relação ao programa Remessa Conforme, que isenta do Imposto de Importação compras internacionais até US$ 50, afirmando que a alíquota zero pode ser prejudicial à economia.

Estudo embasado em dados

Os cálculos do instituto basearam-se em informações da Receita Federal, IBGE e outras entidades públicas, além de 125 mil notas fiscais. O estudo foi realizado em colaboração com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), instituição responsável pelo Impostômetro.

A análise considerou todos os tributos sobre produtos importados e impostos de consumo, como IPI, PIS/Cofins e ICMS, excluindo despesas como mão de obra e energia elétrica. Segundo o levantamento, a tributação em produtos importados vendidos no Brasil variou entre 63,75% e 118,11%.

Tributação em diferentes categorias

A seguir, confira a carga tributária em algumas categorias de produtos ao longo da cadeia produtiva, refletindo no preço final para o consumidor:

– Alimentos: 67,95%

– Vestuário e Calçados: 92,04%

– Produtos para Pets: 92,05%

– Higiene Pessoal: 98,98%

– Material de Construção: 112,46%

– Eletrodomésticos: 113,02%

– Brinquedos: 128,6%

– Produtos de Beleza: 130,31%

– Eletrônicos: 142,98%

Leia também: Governo muda texto de MP para ter nova tributação; entenda