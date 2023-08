Base de dados do Bolsa Família é atualizada; NOVOS BLOQUEIOS

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social aprovou o repasse do Bolsa Família de agosto. Com isso, o aplicativo oficial do programa vem passando por atualizações de acordo com a sua base de dados. Isso ocorre porque novos beneficiários devem entrar no programa, enquanto outros devem ter o repasse bloqueado, devido ao pente-fino do Cadastro Único.

O aplicativo oficial do Programa Bolsa Família enviou uma mensagem para os segurados do programa no início deste mês, informando o começo do repasse para aqueles que realizaram a inscrição no programa de transferência de renda no mês passado e em junho. Dessa forma, confira a mensagem que os segurados contemplados pelo Bolsa Família em agosto podem ter recebido:

Aqueles que ainda não têm o aplicativo podem baixar gratuitamente na loja virtual do smartphone. Com o app, o segurado pode conferir o valor da parcela a ser recebido, possíveis descontos e a data de pagamento. Além disso, o aplicativo costuma notificar os segurados quanto a qualquer novidade no programa. O login deve ser feito mediante o uso do CPF e senha cadastrados.

A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do Bolsa Família a milhões de beneficiários em todo o Brasil. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Bloqueios do Bolsa Família

De outro lado, alguns segurados podem não receber o repasse do programa de transferência de renda em agosto, devido ao pente-fino do Cadastro Único. A averiguação cadastral tem o objetivo de encontrar famílias com irregularidades ou com os dados desatualizados. Para isso, é realizado o bloqueio do cadastro, que gera a interrupção no repasse do Bolsa Família.

Anuncios

Os segurados que tiveram o benefício bloqueado em agosto precisam ficar atentos à atualização, uma vez que o MDS garante 60 dias para que o segurado se apresente ao CRAS para realizar a atualização. Neste processo, o segurado deve apresentar os documentos de todos os membros da família e ainda passar por uma entrevista com os agentes do CRAS.

Caso não compareça dentro do prazo determinado, o segurado será retirado do Cadastro Único, perdendo acesso a todos os programas sociais, incluindo o Bolsa Família. Já os segurados que conseguirem atualizar seus dados junto ao CRAS serão desbloqueados e voltarão a receber os benefícios sociais do governo.

Aqueles que recebem o Bolsa Família ainda poderão receber as parcelas retroativas do benefício que ficaram suspensas durante o bloqueio. Para isso, é necessário que o segurado se dirija a uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF), portando um documento original com foto. Vale informar que a CAIXA deve liberar o calendário específico para o saque do retroativo.

Calendário do Bolsa Família de agosto

Apesar dos bloqueios, a Caixa Econômica continua fazendo o repasse do Bolsa Família. O pagamento segue as datas do calendário oficial, que são escalonadas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar. Nesta quinta-feira (24), o repasse deve ser depositado na conta digital do Caixa Tem dos segurados com o NIS de final 5. Confira todas as datas de saque de agosto no calendário abaixo:

NIS de final 1: dia 18 de agosto;

NIS de final 2: dia 21 de agosto (Antecipado para o sábado, 19);

NIS de final 3: dia 22 de agosto;

NIS de final 4: dia 23 de agosto;

NIS de final 5: dia 24 de agosto;

NIS de final 6: dia 25 de agosto;

NIS de final 7: dia 28 de agosto (Antecipado para o sábado, 26);

NIS de final 8: dia 29 de agosto;

NIS de final 9: dia 30 de agosto;

NIS de final 0: dia 21 de agosto.

Saiba mais: Este motivo já tirou MILHARES do Bolsa Família este mês e pode te afetar em setembro