O Vale-Gás é um dos benefícios mais almejados pelos brasileiros. Trata-se de um incentivo do Governo Federal de R$ 108/100 cujo o direcionamento é para compra do gás de cozinha. Há alguns meses os valores do botijão de 13KG do gás de cozinha aumentaram bastante — então surgiu este programa do Governo. Neste mês de agosto, é a hora desses brasileiros receberem o Vale-Gás e com valores atualizados.

Chegou a hora destes brasileiros receberem o Vale Gás | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Vale-Gás de agosto é direcionado para estes brasileiros

O benefício é pago a cada dois meses. As datas são equivalentes as do Bolsa Família. Entretanto, nem todos os beneficiários do Bolsa Família também recebem o Vale-Gás e vice-versa.

Entretanto, bem como o Bolsa Família o cronograma de pagamentos é baseado no número final do NIS de cada brasileiro. Logo — para esta próxima semana os valores serão direcionados para os brasileiros com final de NIS 7, 8, 9 e 0.

O valor do auxílio foi reduzido por conta da redução no preço dos botijões de gás. Neste mês o valor do auxílio será de apenas R$ 108. Mas há algumas cidades que os valores do botijão de 13KG reduziram para menos de R$ 100, logo, será possível obter até mesmo um dinheiro “reserva”.

Para receber o Vale-Gás de agosto é necessário estar com a conta ativa no Caixa Tem, dados atualizados no Cadastro Único e estar ativo no programa. Pelo menos até o fim do ano o benefício irá conceder 100% do valor do gás de cozinha, os valores para o próximo ano ainda seguem um grande mistério.

Como receber o Vale-Gás?

O Vale-Gás é pago a mais de 5 milhões de brasileiros. Em alguns meses os benefícios múltiplos do Governo Federal podem receber até R$ 1 mil somando todos os benefícios — incluindo o Vale-Gás.

Para receber este benefício é necessário estar com os dados atualizados no Cadastro Único. E então, caso se enquadre dentro dos requisitos de renda conseguir obter o acesso ao benefício.

Haja vista que o benefício possui adesão automática, é realizada uma análise por parte do Governo Federal e as famílias aptas são aceitas mensalmente. Logo, não é necessário realizar uma inscrição específica para o recebimento do programa.

Caso o beneficiário cumpra todos os requisitos — basta aguardar a chamada e obter acesso direto ao programa. Lembrando que será integrado com o Bolsa Família. Recebendo ambos benefícios na mesma conta e dia em questão.

Ademais — é necessário manter os critérios estipulados a fim de não ter o Vale-Gás cancelado ou o Bolsa Família. O benefício paga atualmente R$ 108 e o valor é ajustado constantemente com base na média nacional do preço do gás de cozinha.

