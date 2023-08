Quer ter filho, descubra quanto custa criar uma criança HOJE

O sonho da maioria das pessoas que forma uma família é ter um filho ou até vários. No entanto, diversos fatores são determinantes na hora de tomar a decisão de gerar uma nova vida, e em grande parte das pesquisas se fala em questões financeiras e estabilidade, como fatores cruciais para decidir por uma gravidez e, caso já tenha um filho, se seria economicamente viável aumentar a família. A seguir, descubra 7 estratégias inteligentes e econômicas na criação dos seus filhos.

Engravidar e fazer as contas

Se você já começou a calcular os gastos associados à criação de um filho, é provável que tenha se deparado com números que parecem ser tão extensos quanto números de telefone. Segundo o planejador financeiro Guilherme Baía, criar um filho pode representar uma despesa adicional de mais de R$ 1,5 milhão durante os anos. Essa perspectiva pode ter sido um tanto assustadora, mas não há motivo para pânico.

Antes de descartar completamente a ideia de aumentar a família, vale a pena explorar as sugestões fornecidas pela especialista em educação financeira, Thelma Ribeiro. Essas dicas podem ser um guia valioso para enfrentar essa jornada com mais serenidade financeira, mantendo sua carteira intacta. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

7 estratégias inteligentes na criação dos seus filhos

1. Orçamento sob controle

Thelma Ribeiro nos oferece um conselho valioso: rastrear cada centavo. A prática simples de categorizar e registrar os gastos pode fornecer insights sobre o que é realmente essencial e onde é possível fazer economias. Gastos diários com café, assinaturas subutilizadas e compras impulsivas – todos esses detalhes merecem atenção.

2. Necessidades e desejos na balança

Aquele tênis da moda pode ser tentador, mas será que é realmente necessário? É crucial discernir entre necessidades genuínas e desejos passageiros. Lembre-se de que amor, atenção e tempo de qualidade são valores imensuráveis.

3. Educação planejada

A educação é fundamental, mas não é preciso gastar uma fortuna. Como indicado por Guilherme, equilibrar os investimentos entre a escola e metas educacionais é vital. E lembre-se de que a qualidade da educação não se limita à mensalidade – aspectos como socialização e atividades extracurriculares também têm impacto.

4. Planejamento desde o início

Mesmo antes do nascimento da criança, é hora de pensar nas finanças. Estabeleça um orçamento realista, explore opções de cobertura de saúde e comece a construir uma reserva financeira para enfrentar os imprevistos que podem surgir com a chegada do bebê.

5. Educação financeira desde a infância

Apresente o seu pequeno ao mundo das finanças. Não, você não o estará treinando para ser um economista, mas ensinar sobre o valor do dinheiro e a importância da poupança. Sempre que possível, envolva-o nas decisões financeiras familiares.

6. Pensando no Futuro

Criar um filho é um compromisso de longo prazo, estendendo-se por pelo menos 18 anos. Planeje-se para despesas futuras, como educação universitária, sem negligenciar as necessidades do presente. Lembre-se de que o dinheiro é um meio, não um fim em si mesmo.

7. Tempo vale mais que dinheiro

Não estamos falando apenas de dinheiro. Investir tempo de qualidade com seu filho, transmitindo valores e ensinamentos, é mais valioso do que qualquer brinquedo caro. Isso não apenas estabelece bases sólidas para um futuro financeiro saudável, mas também contribui para o bem-estar emocional.

