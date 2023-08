Cartão de crédito oferece vantagens no cinema, na gasolina e muito mais

Cartão de crédito oferece vantagens? Usar um cartão de crédito com sabedoria pode ser mais vantajoso do que você imagina. Além de facilitar compras e pagamentos, alguns bancos oferecem uma série de benefícios exclusivos, como descontos e até salas VIP em aeroportos. Contudo, essa atraente oferta não está livre de custos ou riscos. Quer entender melhor como maximizar as vantagens do seu cartão e, ao mesmo tempo, manter o controle financeiro? Continue lendo.

Os benefícios do cartão de crédito podem incluir cashback, descontos e salas VIP. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como ter vantagens com seu cartão

No universo dos cartões de crédito, as vantagens podem variar significativamente de um banco para outro e até mesmo de um tipo de cartão para outro dentro da mesma instituição financeira. Entre os benefícios mais comuns estão o cashback, descontos em entretenimento e em postos de combustíveis, e acesso a salas VIP em aeroportos. Entretanto, é importante considerar que essas vantagens muitas vezes estão atreladas a uma mensalidade e geralmente são destinadas a cartões de faixas de renda mais elevadas, como os conhecidos modelos Black e Infinite.

Veja também: Quer um cartão de crédito NOVO? Santander está com ótima oportunidade

Antes de se decidir por um novo cartão de crédito, é crucial entender seu perfil de consumo e o que você espera em termos de benefícios. Seja na troca de pontos por produtos e serviços em programas de fidelidade como Esfera e Livelo ou no acúmulo de milhas aéreas, o primeiro passo é identificar o que mais lhe agrada e se faz sentido para o seu estilo de vida. Uma vez que essa decisão esteja clara, a escolha do cartão apropriado se torna mais fácil. Vale destacar também que, em alguns casos, as próprias instituições bancárias oferecem a opção de abater o valor da mensalidade em função do uso do cartão, o que pode ser um grande atrativo para usuários frequentes.

Outro ponto a considerar é a bandeira do cartão. As mais populares no Brasil são Visa e Mastercard, mas outras opções também estão disponíveis. Fintechs têm surgido como alternativas interessantes ao oferecer cartões de crédito gratuitos com uma variedade de benefícios. Esses cartões geralmente não têm mensalidades e também proporcionam vantagens como cashback e descontos em parceiros.

Saúde financeiro

Porém, é preciso ficar atento. O uso indiscriminado do cartão de crédito pode levar à inadimplência. A tentação de acumular pontos ou usufruir de descontos pode fazer com que o consumidor perca o controle de seus gastos. Portanto, é indispensável ter uma estratégia bem definida para o pagamento das faturas e um acompanhamento regular de seus gastos. É recomendável fazer um monitoramento mensal para entender para onde o dinheiro está indo e, assim, manter um controle financeiro mais efetivo.

Cartões de crédito podem ser grandes aliados para quem sabe usá-los com responsabilidade e critério. Com a oferta crescente de benefícios, é possível encontrar opções que se alinham bem ao seu perfil de consumo e às suas necessidades. No entanto, como em qualquer aspecto da vida financeira, é fundamental manter o controle e a organização para que as vantagens não se transformem em armadilhas.

Veja também: Cartão de crédito C6 Bank: veja como aumentar o limite até dezembro