O Bolsa Família é pago todos os meses para os brasileiros. Alguns brasileiros possuem o direito de receberem os adicionais do programa. Outros recebem com uma certa redução em razão do consignado do Auxílio Brasil. As datas para o Bolsa Família do próximo mês já estão liberadas e os valores podem ser consultados através do passo a passo abaixo.

Governo libera consulta ao Bolsa Família de setembro; confira | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Bolsa Família Setembro

O benefício pago em setembro sofrerá uma redução de aproximadamente R$ 108. Isso porque alguns beneficiários múltiplos não irão receber neste próximo mês o Vale-Gás, garantindo um adicional.

Entretanto, os demais adicionais continuam sendo pagos. Trata-se do adicional de R$ 150 aos beneficiários que possuem crianças entre zero e seis anos em seu núcleo familiar. Além disso — existem valores pagos aos membros entre sete e dezoito anos, gestantes e lactantes.

Em alguns casos os familiares podem conseguir receberem até R$ 1 mil somado de todos os adicionais com o valor base do Bolsa Família. É importante ficar atento quanto as datas de pagamento e os valores que serão pagos. A consulta pode ser realizada através dos canais digitais do Bolsa Família.

Datas são liberadas

As datas de pagamentos do Bolsa Família são programadas de acordo com o número final do NIS de cada beneficiário. Os repasses acontecem nos últimos 10 dias úteis do mês.

Por conta disso: geralmente se inicia entre o dia 16-18 de cada mês. Neste próximo mês os pagamentos irão começar no dia 18 de setembro e vão se estender até o dia 29 de setembro.

Final do NIS: 1;

Data: 18 de setembro;

Data: 18 de setembro; Final do NIS: 2;

Data: 19 de setembro;

Data: 19 de setembro; Final do NIS: 3;

Data: 20 de setembro;

Data: 20 de setembro; Final do NIS: 4;

Data: 21 de setembro;

Data: 21 de setembro; Final do NIS: 5;

Data: 22 de setembro;

Data: 22 de setembro; Final do NIS: 6;

Data: 25 de setembro;

Data: 25 de setembro; Final do NIS: 7;

Data: 26 de setembro;

Data: 26 de setembro; Final do NIS: 8;

Data: 27 de setembro;

Data: 27 de setembro; Final do NIS: 9;

Data: 28 de setembro;

Data: 28 de setembro; Final do NIS: 10;

Data: 29 de setembro.

Portanto, a partir dessas datas é possível aguardar os repasses caírem em conta. Para saber o valor do Bolsa Família é necessário realizar a consulta. Veja abaixo.

Como consultar o Bolsa Família?

Para realizar a consulta do Bolsa Família é bem simples. É necessário que o beneficiário tenha acesso aos dados de cadastro do programa, bem com o as informações referentes ao NIS e possíveis senhas necessárias.

A consulta do Bolsa Família pode ser feita através dos canais oficiais do Bolsa Família. Veja abaixo:

Aplicativo do Caixa Tem;

Portal Cidadão;

Aplicativo do Bolsa Família;

Aplicativo do Cadastro Único.

Aos beneficiários que preferirem, é possível realizar o a consulta do Bolsa Família através do número 111 ou 121. Ademais, basta aguardar as datas específicas e o débito dos repasses diretamente na conta do Caixa Tem.