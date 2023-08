Perigo! Por que pessoas morreram após tomar este milkshake

Três pessoas morreram após consumirem um milkshake contaminado em uma lanchonete na cidade de Tacoma, estado de Washington, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, as máquinas do estabelecimento não possuíam uma higienização adequada. Entenda os detalhes da fatalidade e o que de fato pode ter causado a morte dos clientes, logo abaixo.

Higiene em risco

Um milkshake contaminado foi a causa da morte de três clientes da lanchonete Frugals, localizada em Tacoma, no estado norte-americano de Washington.

O fatídico episódio, que ocorreu devido à presença da bactéria Listeria, revelou que as máquinas do estabelecimento estavam abrigando tal micro-organismo devido à falta de higienização da máquina.

Saiba mais detalhes sobre o ocorrido, logo abaixo.

Possível negligência na higiene das máquinas

Segundo constatado pelas autoridades e vigilância sanitária locais, a negligência na limpeza dos equipamentos da lanchonete de fast-food proporcionou um ambiente propício para a proliferação da bactéria Listeria.

A lanchonete confirmou a suspensão do uso das máquinas em julho, entretanto, os sintomas causados pela Listeria podem surgir até 70 dias após a ingestão do alimento contaminado pelo mesmo, complicando a identificação imediata da contaminação.

No intervalo constatado entre 27 de fevereiro e 22 de julho, houve ocorrências de seis pessoas hospitalizadas e três óbitos registrados devido ao consumo do milkshake contaminado.

Sintomas da infecção por Listeria

A Listeriose é uma infecção bacteriana proveniente da Listeria monocytogenes, transmitida através do consumo de alimentos e água contaminados. Normalmente, a maioria das pessoas não é gravemente afetada por ela.

Contudo, indivíduos como gestantes, recém-nascidos, idosos com idade superior a 65 anos e aqueles com sistema imunológico enfraquecido enfrentam riscos maiores, de acordo com o Centro de Controle de Doenças (CDC) dos EUA.

Indícios sugerem que os afetados já possuíam sistemas imunológicos comprometidos, manifestando os sintomas principais da doença:

Febre;

Dores musculares;

Dores-de-cabeça;

Cansaço;

Perda de equilíbrio;

Convulsão.

Os sintomas usualmente aparecem em um período de até 14 dias após a infecção, afetando primeiramente o sistema intestinal, mas podendo se espalhar pelo corpo através da corrente sanguínea.

Com a palavra, a lanchonete

Após ser informada da investigação, a lanchonete Frugals emitiu um comunicado oficial através do Facebook, declarando colaboração com o Departamento de Saúde na identificação da origem da contaminação por Listeria. No comunicado, os representantes lamentaram profundamente o fato de seis indivíduos terem sido hospitalizados e três terem perdido suas vidas por conta da infecção.

A mensagem da empresa expressou tristeza pelo ocorrido e assumiu a responsabilidade pelas ações que levaram a essa situação. Por fim, a rede de lanchonetes assegurou que adotará medidas internas reforçadas para prevenir futuros incidentes semelhantes.

