Quem precisa trabalhar tem que conferir estas 5 profissões; ESTÁ SOBRANDO VAGA

O mercado de trabalho está muito competitivo, no entanto também tem profissões com vagas sobrando por não ter profissionais qualificados e isso faz com que a demanda cresça ainda mais.

Arrumar emprego hoje em dia não está fácil, porém tem pessoas que estudam e se qualificam para profissões específicas, e tem alguns ramos no Brasil que tem áreas sobrando por falta de profissionais e são profissões que precisam de estudo.

Acompanhe a leitura do texto abaixo porque trouxemos cinco profissões que estão precisando de profissionais qualificados com salários totalmente atrativos.

5 profissões que está sobrando vagas

Técnico de enfermagem

Vagas para a área da saúde é o que não falta, quanto mais a população vai envelhecendo, profissionais dessa área estão ficando mais requeridos, ou seja, são profissionais que sempre precisa ter no mercado de trabalho e ir renovando os profissionais, isso quer dizer que todo ano precisa de novas contratações.

Desde quando aconteceu a pandemia de Covid-19 destacou ainda mais que esses profissionais são extremamente importantes na linha de frente dos hospitais, e a remuneração desse profissional é em torno de R$ 1.822,00.

Técnico em radiologia

Outra profissão que é muito requisitada é o técnico em radiologia, e com o avanço da tecnologia no cenário da saúde, o exame raio-x se tornou mais frequente. Esse profissional tem um papel importante na realização desses exames, e a remuneração média é de R$ 2.464,00, além de ser uma área que tem oportunidades.

Desenvolvedor de software

É notável que o desenvolvimento da indústria de tecnologia é alta, a criação de aplicativos também se tornou uma profissão que é bastante requisitada hoje em dia, esses desenvolvedores estão sendo muitos queridos nas empresas e os salários também são atrativos.

O salário inicial desse profissional pode girar em torno de R$ 3.455,00 e pode chegar até a R$ 12.069,00 para aqueles que tem mais experiência.

Analista de dados

Nessa nova era da informação, percebe-se uma grande ampliação de informações totalmente estratégicas que são criadas dentro das empresas, também é uma profissão que tem ganhado destaque. Lembrando que esses profissionais analisam uma quantidade de informações transformando em insights valiosos para as empresas.

Em média, a remuneração de um analista de dados é de R$ 4.098,00, porém com os anos de experiência podem levar o aumento no salário.

Analista de inteligência artificial

Essa é a mais nova dentro do mercado de trabalho e que já é bastante requisitada e que falta profissionais qualificados. A inteligência artificial tem se tornado o assunto do momento pois desenvolve objetos artificiais que podem fazer tarefas de forma autônoma.

Como está com alta demanda, a remuneração está em torno de R$ 5.489,00. É uma carreira na área da tecnologia bem promissora.

