Siga as dicas para conseguir acessar R$ 150 MIL no Nubank HOJE

O empréstimo de R$ 150 mil é a vez da surpresa do Nubank. A fentich, que está sempre nas primeiras posições de banco digital que mais tem clientes aqui no Brasil tem gerado muito entusiasmo nas pessoas. Os seus serviços financeiros são diversos e suas formas de condições são melhores ainda.

O Nubank, tem muitos clientes aqui no Brasil, justamente pela oferta que seus serviços dão, formas de pagamentos, facilidade e agilidades nos serviços e muita praticidade para mexer no aplicativo. E atualmente, a empresa introduziu uma adição notável em seus produtos, que é uma nova opção de crédito, e esse serviço exclusivo usa o Tesouro Direto como forma de garantia, além disso estão permitindo que os clientes solicitem os empréstimos no valor de até R$ 150 mil e podem dividir em até 48 vezes.

Empréstimo do Nubank

Esse empréstimo como garantia é feita através de um processo chamado de alienação fiduciária, esse serviço é totalmente acessível aos indivíduos que tem ativos como:

Propriedades

Veículos

Investimentos em dinheiro

Outras formas de investimento

Todas essas formas são oferecidas como garantia ao fazer um pedido do empréstimo de um banco. E dentro desse processo de alienação fiduciária, o bem escolhido como garantia é cedido ao banco de empréstimo por um determinado tempo. Depois do valor quitado, a pessoa recupera o bem.

Modalidade de empréstimo Nubank

Assim que a pessoa aderir uma linha de crédito, vai estar sujeito a uma taxa de juros de 1,45% ao mês. Tudo isso vai proporcionar a flexibilidade de conseguir parcelar o empréstimo em até 48 vezes sem precisar liquidar o investimento no Tesouro Direto e ao longo desse período de reembolso das parcelas, esse investimento no Tesouro vai continuar dando retornos.

Se acontecer atraso no pagamento das parcelas, a empresa vai reservar o direito de utilizar o Tesouro Direto como forma de garantia para cobrir o valor em débito, e esse mecanismo de segurança assegura tanto o banco quanto o investidor.

Esse processo de cobertura vai ser ativado depois de um período de 20 dias do vencimento da parcela em atraso. O valor desse investimento será usado para quitar o máximo possível das parcelas atrasadas, incluindo também os juros.

Como solicitar o empréstimo

Veja o procedimento para solicitar este novo empréstimo do Nubank:

Na tela inicial do aplicativo, clique na opção de empréstimo

Indique a finalidade do empréstimo

Escolha a alternativa “Empréstimo com investimento como respaldo”

Caso precise de mais informações sobre a garantia, acesse o link “Detalhes sobre o funcionamento da garantia”

Continue para realizar uma simulação com base em suas preferências.

Analise o resumo do empréstimo, incluindo os valores detalhados

Revise e confirme a contratação do empréstimo

Coloque sua senha de quatro dígitos para concluir o processo.

