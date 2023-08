Comprar passagem de avião por R$ 200 pode se tornar realidade até dia 31

Passagem com preço reduzido? Um movimento inédito promete revolucionar a forma como os brasileiros viajam pelo país. A promessa de voos por apenas R$ 200, especialmente destinados a aposentados e pensionistas, está prestes a ganhar vida através do programa Voa Brasil. Mas o que se esconde por trás dessa iniciativa, e como ela se encaixa na visão mais ampla do governo para o setor de transportes?

O programa Voa Brasil busca democratizar o acesso à passagem. Foto: divulgação

Passagem mais barata

Márcio França, atual Ministro de Portos e Aeroportos, durante sua participação na cerimônia de abertura da 17ª edição da Navalshore – Feira e Conferência da Indústria Marítima, realizada no Rio de Janeiro, reforçou o comprometimento do governo em lançar o programa Voa Brasil ainda neste mês de agosto. A iniciativa tem o propósito de tornar as viagens aéreas mais acessíveis, principalmente fora dos períodos de alta temporada, aproveitando os assentos ociosos oferecidos pelas companhias aéreas.

Dentro desse esquema, os beneficiários do programa poderão, por meio de um aplicativo, adquirir até duas passagens anuais, cada uma acompanhada de um bilhete para um acompanhante. França explicou que a ideia é beneficiar principalmente aqueles que não viajaram de avião no último ano, oferecendo assim a chance de usufruírem de até quatro passagens nesse período. Em sua fala, ele destacou que devido ao vasto número de potenciais beneficiários, o programa iniciará focando nos aposentados e pensionistas, já que representam um contingente significativo da população.

O Ministro também deu a entender que essa iniciativa não está isolada. Há uma colaboração planejada com o Ministério do Turismo, alinhada à visão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Juntamente com a oferta de passagens aéreas mais acessíveis, espera-se que os hotéis proporcionem descontos durante a baixa temporada, estimulando assim o turismo interno. Esse fluxo adicional de turistas demandará preparativos especiais nos aeroportos para gerenciar um aumento no volume de passageiros. As estimativas iniciais sugerem a disponibilidade de cerca de 50 mil passagens mensais ao preço de R$ 200.

Problemas com empresas áreas

Mudando o foco, a empresa 123Milhas recentemente veio à tona por suspender a emissão de passagens para embarques programados entre setembro e dezembro. Sobre esse episódio, o ministro França expressou sua preocupação e informou que discussões estão em andamento com Flávio Dino, Ministro da Justiça e Segurança Pública, e o Ministério do Turismo, buscando uma solução para o impasse. Ele ponderou sobre a necessidade de regulamentações nesse segmento, ressaltando a responsabilidade inerente ao setor, que muitas vezes lida com os sonhos de viagem de muitos brasileiros.

A 123Milhas, por sua vez, assegurou que os clientes afetados serão compensados por meio de vouchers para futuras compras na plataforma. No entanto, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon) entrou em ação, solicitando esclarecimentos da empresa e enfatizando que o reembolso não deve acarretar prejuízos aos consumidores e que a opção de voucher não pode ser a única alternativa.

Além das questões aéreas, França também fez questão de abordar a importância das hidrovias para o progresso nacional, ao participar da cerimônia de abertura da Navalshore. Ele visualiza as hidrovias como as “rodovias do futuro”, observando que o Brasil, que já conta com 17 a 18 mil km de hidrovias, poderia facilmente expandir essa infraestrutura para 45 mil km, desde que houvesse mais investimentos e conhecimento na área. Nesse contexto, ele deu destaque especial à Região Norte, indicando futuros investimentos significativos para melhorar os barcos que transportam milhões de pessoas nessa região.

No cenário atual de transportes no Brasil, iniciativas como o programa Voa Brasil e o investimento em hidrovias ilustram um governo engajado em melhorar a mobilidade, o turismo e a qualidade de vida de seus cidadãos.

