Empréstimo único de R$ 3 mil liberado HOJE; veja se você está na lista

Ter um dinheiro extra para pagar dívidas, renovar o estoque ou pagar funcionários é sempre útil. Alinhado a isso, uma nova oportunidade para milhões de brasileiros, incluindo Microempreendedores Individuais (MEI) surgiu: um empréstimo especial que pode chegar a até R$ 3 mil. A Caixa Econômica Federal está contemplando uma lista de CPFs para o repasse.

Com valores que variam entre R$1,5 mil reais e R$3 mil reais e com taxas de juros atraentes que variam de 1,99% a 3,60% ao mês, a Caixa tem proporcionado que mais empreendedores tenham aval para abrirem ou gerirem suas microempresas. O repasse pode ser utilizado de acordo com a necessidade de cada empreendimento.

Ao contratar o empéstimo, o MEI tem até 24 meses para parcelar o débito, com prazo mínimo de 18 meses. Para isso, no entanto, é necessário que o empresário tenha um endividamento com bancos inferior a R$3mil. Para solicitar o empréstimo especial, é necessário comparecer até um agência Caixa com as Declarações Anuais do Simples Nacional em dia.

Além da opção disponível pela Caixa, existem outras oportunidades que podem ser bastante atrativas para o MEI, oferecendo a oportunidade para que mais empreendedores tenham acesso a um auxílio ao seu negócio. Veja mais sobre as opções.

Empréstimo único de R$3mil liberado HOJE.

Outras opções de crédito para o MEI

Além do empréstimo Caixa, outras opções para o MEI ter um auxílio extra são:

Microcrédito: com um limite de R$ 20 mil, o MEI pode solicitar o valor no BNDES, Caixa Econômica, além de cooperativas de crédito;

Antecipação de recebíveis: modalidade de curto prazo e você pode antecipar os valores que vão ser pagos por outros clientes; disponível em fintechs;

Crédito bancário: Itaú, Nubank e Banco do Brasil oferecem e funciona como um crédito tradicional, bastando comparecer em uma agência ou fazer a solicitação através do app, no caso de fintechs.

O que é MEI?

MEI significa Microeemprendedor Individual, ou seja, um profissional autônomo. Quando você se cadastra como um, você passa a ter CNPJ, ou seja, tem facilidades com a abertura de conta bancária, no pedido de empréstimos e na emissão de notas fiscais, além de ter obrigações e direitos de uma pessoa jurídica.

Faturar até R$81 mil reais por ano ou até R$6.750 reais mensais

Não ter participação em outra empresa como sócio ou titular

Ter no máximo um empregado contratado que receba salário mínimo ou piso da categoria

Como ser MEI?

Para ser registrado como Microempreendedor Individual, a área de atuação do profissional precisa estar na lista oficial da categoria, já que o MEI foi criado com o objetivo de regularizar a situação de profissionais informais.

Quanto custa ser MEI?

Comércio ou indústria R$66,10

Prestação de serviços R$70,10

Comércio e serviços R$71,10

