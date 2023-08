Nova data de atualização para o Caixa Tem e para os benefícios do governo; confira

O Cadastro Único é um sistema governamental que tem foco a inclusão de famílias que estão passando por situações de pobreza e vulnerabilidade social. Através do mapeamento do programa, famílias necessitadas podem ter acesso a benefícios sociais, como o programa Bolsa Família, Auxílio Gás, entre outros. Recentemente, o sistema tem feito algumas novas atualizações, junto ao Caixa Tem.

Mais um município que irá receber a atualização do Cadastro Único, será a cidade de Cotia, em São Paulo. A atualização vai ocorrer no mês de agosto.

Dessa forma, todos os usuários do CadÚnico devem se apresentar com documento oficial de identificação de todo o núcleo familiar, além do comprovante de endereço. Mas, se sua renda aumentou, se algum integrante da família teve filhos ou está grávida, é importante que o responsável familiar dirija-se até o CRAS.

Vale ressaltar que a atualização é essencial para o Caixa Tem, aplicativo da Caixa Econômica Federal que realiza os repasses dos benefícios sociais. Dessa forma, aqueles que não se atualizarem, podem ser suspensos de programas importantes.

Quais benefícios o CadÚnico garante?

Para as famílias que estão em dia no CadÚnico pelo Brasil, o sistema garante o repasse de diversos benefícios, como:

Bolsa Família: pagamento padrão de R$ 600 mais adicionais, que englobam R$ 150 para crianças de até seis anos; R$ 50 para gestantes e lactantes; R$ 50 para adolescentes;

Auxílio Gás: repasse de R$ 110 no auxílio da compra de um botijão de gás de 13kg;

Benefício de Prestação Continuada (BPC): repasse de R$ 1.320;

Carteira da Pessoa Idosa, entre outros.

O que é o Cadastro Único?

Programa do Governo Federal que mapeia quais são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil;

Ferramenta usada para participar de diversos programas sociais ;

; Cada programa social tem exigências específica, mas o primeiro passo é manter o CadÚnico atualizado.

Apesar de ser uma criação do Governo Federal, o CadÚnico é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras de forma gratuita.

Atualmente, 28 programas federais funcionam com base nesse banco de dados. A inscrição no CadÚnico garante que o Ministério da Cidadania e os órgãos gestores dos outros programas direcionem os serviços com mais precisão.

Quais os principais programas que utilizam o CadÚnico?

Programa Auxílio Brasil;

Programa Tarifa Social de Energia Elétrica;

Isenção de Taxas em Concursos Públicos;

ID Jovem;

Carteira do Idoso;

Programa Casa Verde e Amarela;

Programa Bolsa Verde;

Entre outros.

