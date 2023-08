Bradesco permite comprar casa própria pagando BEM MENOS (70% OFF)

A casa própria é o sonho de milhares de brasileiros. Segundo uma pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro Geográfico e Estatística) com PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) mostra que a quantidade de imóveis alugados subiu de 18,5% para 21,1%, já referente a imóveis já pagos caiu de 66,75 para 63,8%.

Por mais que o sonho seja deixar o aluguel de fora e ir para a casa própria, não é isso que está acontecendo na prática no Brasil, já que a porcentagem de imóveis já pagos está diminuindo e o número de aluguel crescendo. São mais de 15 milhões de brasileiros que ainda vivem de aluguel, porém tem uma oportunidade que o banco Bradesco destacou e que pode ajudar.

veja as condições do Bradesco para ter a casa própria. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Banco do Bradesco

O banco do Bradesco foi criado no ano de 1943 e até hoje faz parte de um sucesso dentro do mercado financeiro, a instituição está sempre buscando inovações até que se tornou como um dos principais bancos do Brasil, pois está se adaptando conforme as necessidades.

O Bradesco sempre está envolvido com algumas iniciativas sociais e projetos que podem ajudar a melhorar a qualidade de vidas das pessoas, não somente em serviços financeiros, é incluso em programas de educação financeiras e ações sociais, além disso a instituição também ajuda no desenvolvimento sustentável das comunidades presente.

Promoção do Bradesco para comprar a casa própria

Bradesco lançou uma promoção para que as pessoas consigam adquirir um novo imóvel, porém com um preço mais acessível, os descontos que o banco compartilhou são muitos atrativos e chegam a 70%, é uma oportunidade para quem deseja sair de uma vez por todas do aluguel.

A novidade é que a pessoa não precisa ser cliente do banco para conseguir entrar nessa oportunidade, o banco vai incluir aqueles que desejam ter uma casa própria como aqueles que tem vontade de revender ou alugar o imóvel. É uma promoção que pode incluir diversas pessoas ao redor do Brasil.

Como fazer para conseguir o desconto do banco?

Essa promoção é diferente de outras, ou seja, tem suas próprias condições e dentro dessa promoção deve incluir casas e apartamentos no valor de R$ 150 mil a R$ 1 milhão. É bem diferente de um contrato tradicional sobre financiamento imobiliário a qual é necessário fazer um pagamento gradual. Essa condição do Bradesco é totalmente inovadora.

1 passo: Pesquisa e seleção – explore ao máximo todos os imóveis disponíveis que estão à venda

2 passo: Escolha do imóvel – escolha um que atenda todas as suas necessidades

3 passo: Negociação – entre em contato com o banco e veja os detalhes da compra e os descontos

4 passo: Realização do sonho – faça a compra do imóvel.

