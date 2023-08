Quando o Novo Ensino Médio entrará em vigor? Confira

Novo Ensino Médio – Em meio a um cenário educacional marcado por desafios e inovações, os líderes educacionais estaduais e nacionais buscam entendimento sobre o futuro do ensino médio brasileiro, com um foco principal: a proposta de implementação de novas mudanças apenas em 2025.

Discussões sobre o Novo Ensino Médio

A segunda-feira (21) foi palco de um intenso diálogo entre os secretários estaduais de Educação e os representantes dos conselhos Nacional, estaduais e Distrital de Educação. Juntos, eles apontaram para a necessidade de uma transição realista antes de implementar qualquer modificação no modelo educacional. A preocupação central é a capacidade das escolas de se adaptarem às novas diretrizes, visto que o novo ensino médio já foi introduzido em todos os estados brasileiros.

A ênfase no período de transição ganhou destaque nas discussões. De acordo com a opinião conjunta desses líderes, a implementação de mudanças requer um intervalo adequado para garantir uma transição suave e eficaz. Há a compreensão de que introduzir novas modificações agora pode levar a ajustes, regulamentações e, inclusive, reescritas do referencial curricular. Isso poderia tornar a preparação para o ano letivo de 2024 um desafio logístico e pedagógico.

Em um documento oficial encaminhado ao Ministério da Educação (MEC), os líderes educacionais detalharam suas perspectivas. Um dos pontos salientados foi a importância da modalidade de ensino a distância (EaD). Esta modalidade é vista como uma ferramenta essencial para a educação noturna e uma resposta às peculiaridades territoriais do Brasil, que incluem áreas com baixa densidade demográfica e contextos específicos como educação indígena, do campo e quilombola. Eles enfatizam que a tecnologia mediada por ensino é crucial, especialmente quando se consideram as questões infraestruturais e a logística de transporte escolar.

Além das questões sobre o EaD, o documento destacou propostas que redefinem a estrutura do ensino médio. Entre as sugestões, destaca-se a dedicação de 2,1 mil horas das 3 mil horas totais do ensino médio à formação geral básica. Há, também, uma proposta de reconfiguração dos itinerários formativos, reduzindo-os de dez para apenas dois caminhos principais.

Alvo de críticas

Para contextualizar, vale lembrar que o Novo Ensino Médio, estabelecido pela Lei 13.415/2017, já foi implementado nas escolas brasileiras em 2020. Contudo, desde sua introdução, o modelo tem sido objeto de diversas críticas. Recentemente, após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, houve promessas de revisão dessa estrutura. No início deste ano, o MEC abriu um canal para avaliações e feedbacks, culminando em mais de 11 mil contribuições recebidas entre março e julho.

Dentre as propostas apresentadas pelo MEC após essa consulta, algumas das mais notáveis são: aumentar a carga horária da parte comum, recompor componentes curriculares e limitar o EaD, restringindo sua aplicação a situações específicas.

A discussão sobre a revisão do ensino médio continua atraindo diferentes perspectivas. Enquanto algumas entidades, como a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), pedem a revogação imediata da lei, outras, como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, defendem diretrizes mais específicas para melhorar a qualidade educacional.

O cenário atual ainda é de incertezas e debates. O que é certo é que as propostas ainda terão um longo percurso a seguir antes de serem finalizadas e implementadas. O MEC, atualmente, trabalha na consolidação de um relatório final que, em breve, será avaliado pelo Congresso Nacional. Além disso, comissões de Educação tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal terão a oportunidade de contribuir com base em informações recolhidas em audiências públicas.

