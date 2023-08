Limite bem mais alto em setembro! Veja como atualizar o cartão Nubank

Limite maior no Nubank – A revolução bancária digital tem um novo líder em território brasileiro. Nubank, atualmente reconhecido como o quarto maior banco do país, conquista cada vez mais adeptos com sua abordagem moderna e flexível ao sistema financeiro. Mas, além de suas características já amplamente divulgadas, como você pode aproveitar ao máximo os recursos oferecidos, especialmente no que diz respeito ao tão desejado aumento de limite de crédito?

Os serviços oferecidos pelo Nubank atraem milhares de clientes. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Você é cliente Nubank?

Desde sua fundação, o Nubank se estabeleceu como um forte concorrente no mercado financeiro. Um dos principais atrativos da fintech é sua proposta de um relacionamento transparente e direto com o cliente. Não é apenas sobre ter um cartão roxo moderno, mas sim sobre a liberdade de gerenciar seus recursos financeiros com poucos toques no celular. E um desses aspectos mais procurados pelos usuários é o ajuste do limite de crédito.

Veja também: Nubank decide colocar limite para os clientes; entenda

Como a maioria das instituições bancárias, o Nubank segue um rigoroso modelo de avaliação de crédito para determinar o limite que oferece a seus clientes. Esse modelo considera diversos fatores, como a renda do usuário e seu histórico com crédito. No entanto, o que muitos podem não saber é que a fintech oferece algumas ferramentas e práticas que podem facilitar a ampliação desse valor.

Uma dessas ferramentas é o “Nu Limite Garantido”. A proposta é simples: converter um valor depositado pelo cliente em crédito no cartão. Para acessar essa funcionalidade, o usuário deve navegar até a opção “Meus limites” em seu aplicativo – disponível tanto para Android quanto para iOS. Uma vez lá, basta escolher a opção “Nu Limite Garantido” e seguir as instruções para definir o montante que deseja transferir para a chamada “Caixinha”. Este valor atuará como uma garantia e, assim, transformará o depósito em crédito adicional no cartão. Caso o cliente não efetue o pagamento da fatura, o montante reservado é utilizado para cobri-la.

Mais um recurso

Além disso, outro recurso valioso é a possibilidade de ajuste manual do limite. Embora qualquer solicitação ainda passe por uma análise da fintech, o cliente tem a liberdade de sugerir o montante que considera ideal para seu perfil. Acessando novamente a opção “Meus limites”, o usuário pode inserir o valor desejado e aguardar a análise da instituição. Além disso, o próprio sistema fornece informações úteis sobre as próximas datas de avaliação ou até mesmo, em situações específicas, explicações sobre eventuais pausas na análise.

A ascensão do Nubank como um dos principais players no cenário bancário brasileiro é inegável. Porém, além da inovação e design intuitivo, a capacidade da fintech de oferecer ferramentas que proporcionam mais controle e autonomia aos seus clientes é o que verdadeiramente a diferencia. Para muitos, a questão não é mais se eles deveriam se juntar à revolução digital, mas sim como podem aproveitar ao máximo os recursos oferecidos por instituições como o Nubank. E, com as ferramentas certas à disposição, o céu é o limite.

Veja também: O que o Nubank tem para falar sobre o Desenrola? Entenda a novidade