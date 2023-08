O iPhone é um dos dispositivos móveis mais cobiçados pelos brasileiros. Seu preço de mercado representa não somente um bom dispositivo para o uso no cotidiano, mas como uma moeda social. Haja vista que os usuários do iPhone são vistos como de “classe média/alta” na sociedade brasileira. Existem alguns segredos do iPhone que sequer seus usuários conhecem — lembrando que a maioria deles surpreendeu a todos, até mesmo os usuários mais antigos da marca.

Quase ninguém conhece estes segredos do iPhone; e você | Foto de Arnel Hasanovic na Unsplash

iPhone e seus segredos

O preço médio de um iPhone seminovo é de R$ 2 mil. Sendo a preferência de várias pessoas. O iPhone não possui o melhor software ou hardware, haja vista que há um custo-benefício muito maior em outros modelos que rodam o sistema operacional Android.

Entretanto, a marca já possui um nome bem consolidado no Brasil. E seu grande destaque é a sua câmera, capaz de gravar vídeos e bater fotografias em alta qualidade. Existem até mesmo canais profissionais no YouTube que usam o celular como câmera principal.

Portanto, o iPhone é o que é hoje mediante os grandes esforços do fundador da empresa, Steve Jobs. Que no início de sua grande era reuniu os investidores e afirmou que não queria simplesmente uma empresa de tecnologia, mas uma empresa que servisse como moeda social, na qual todos quisessem ter os produtos ali ofertados.

Essas funções secretas do iPhone são usadas para produtividade e até mesmo para impressionar aqueles colegas. A fim de obter o máximo de experiência através do dispositivo móvel. Conheça todas essas funções.

Estes são os segredos do iPhone que poucos conhecem

Estes segredos do iPhone são oriundos de funcionalidades secretas que poucos conhecem. Através delas é possível otimizar ainda mais a experiência durante o uso do aparelho, tornando muito mais prático e eficaz o uso — principalmente no ramo profissional.

Fotos: muitos não sabem mas é possível tirar fotos utilizando os botões de volume. A fim de que a mão fique muito mais firme, e não tendo necessidade de tremer a mão para clicar na bolinha da fotografia. Essa função pode ser usada através da câmera do dispositivo.

Digitalização: ainda usando o botão de volume, o usuário poderá ativar a função de escanear documentos no ‘Notas’ do iPhone. A fim de conseguir digitalizar documentos com muito mais facilidade.

Reinicialização: às vezes o dispositivo pode congelar por inúmeros motivos. Logo, é possível pressionar o botão de volume e de power em conjunto por alguns segundos. A fim de conseguir reinicializar o dispositivo de maneira muito dinâmica e segura.

Print: é possível capturar a tela do dispositivo através do botão de volume. Para isso é necessário ir em “Ajustes” e selecionar a opção em preferências.

Silenciar chamadas: às vezes as chamadas tocam de maneira bem incoveniente. É possível silenciar as chamadas facilmente. Basta pressionar o botão de volume para baixo. Bem como os alarmes, sem precisar olhar para a tela — basta pressionar o botão de volume.

Portanto, são estes alguns segredos do iPhone que surpreendeu até mesmo os mais veteranos da marca. Lembrando que todas são funções nativas do dispositivo que por mais que muitos não saibam: já estão disponíveis há bastante tempo.

