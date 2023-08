Estes signos podem encontrar o amor de suas vidas até dia 27 de agosto

O mês de agosto passou consideravelmente rápido, e já está basicamente em sua reta final. Para os nativos de alguns signos, este não deixa de ser um sinal de boas notícias, considerando que suas vidas amorosas estão prestes a obter uma melhoria considerável. Aliás: mesmo que a semana do dia 21 ao dia 27 seja de altos e baixos, a felicidade em relação ao amor verdadeiro está por perto.

Esta felicidade está diretamente atrelada à certeza e à esperança de que se adotou o caminho certo em direção ao romance e ao amor, sendo que a semana em questão também será marcada pela superação dos obstáculos emocionais, deixando os nativos de cada um dos 3 signos que serão mencionados mais fortes no aspecto amoroso.

Vale frisar, ainda, que todo este movimento em direção ao amor está ligado à presença da Lua no signo de Escorpião e, também, à temporada do signo de Leão, que está se encerrando, sendo este o momento ideal para aproveitar o Sol do signo de Virgem de modo a obter mais realizações.

Estes signos terão uma revolução amorosa em suas vidas | Imagem: freepic.diller / freepik.com

Os signos que tendem a encontrar o amor até o dia 27 de agosto

O horóscopo utilizado no Ocidente é composto por 12 signos que possuem imensa fama no ramo da astrologia.

Porém, na semana que irá se encerrar no dia 27 de agosto, somente os nativos de 3 deles estarão indo de encontro ao amor.

E os signos em questão são:

O signo de Sagitário

A semana em questão traz um imenso destaque para este signo, principalmente quando se considera a passagem de Júpiter e da Lua por ele, o que inevitavelmente aumenta os esforços positivos dos céus para que os nativos tenham cada vez mais sorte no campo amoroso.

Mesmo com Mercúrio estando retrógrado neste período, isso não deve ser visto como uma espécie de ameaça.

O signo de Capricórnio

A energia emitida pelo planeta Saturno acaba fazendo com que os capricornianos entendam que, sozinhos, podem fazer coisas grandiosas, até mesmo com a presença de Mercúrio retrógrado. É hora, afinal, de começar a usar o lado positivo do trânsito de Saturno para favorecer a vida amorosa.

Com o Sol estando diretamente em oposição a este planeta, ficará mais fácil perceber como é possível superar qualquer coisa.

O signo de Aquário

Urano de fato pode fazer com que a vida dos nativos de alguns signos vire uma bagunça até o dia 27, mas não a vida do nativo de Aquário, que receberá um impulso considerável na vida amorosa.

A ambição que irá surgir será maior do que qualquer obstáculo que apareça no relacionamento, provando que o ato de conversas é imprescindível para superar os problemas.

Encontrar e manter o amor da vida exige certa dose de esforço

Os nativos dos 3 signos acima mencionados de fato podem estar perto de encontrar um grande amor. Porém, vale frisar que a manutenção de um relacionamento exige um esforço mútuo.

É imprescindível se manter aberto a diálogos, por exemplo, e respeitar o espaço do outro, de modo a criar uma relação que seja saudável e duradoura.

