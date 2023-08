Profissional ensina como evitar que invasores entrem no quarto de hotel

Uma comissária de bordo americana, está compartilhando valiosas dicas de segurança para viajantes, especialmente mulheres viajando sozinhas, visando prevenir invasões em quartos de hotéis e ataques pessoais durante suas férias. Confira, logo abaixo as 9 dicas estratégicas para se proteger de invasões durante sua estadia em um quarto de hotel.

Confira as 9 dicas estratégicas para se proteger de invasões durante sua estadia em um quarto de hotel. | Foto: Reprodução / Freepik

Visitas inesperadas em quarto de hotel

Uma comissária de bordo americana, conhecida como Cici (@cici.inthesky no TikTok), está compartilhando valiosas dicas de segurança para viajantes, especialmente mulheres viajando sozinhas, visando prevenir invasões em quartos de hotéis e ataques pessoais durante suas férias.

Com uma experiência de cerca de 100 a 120 hospedagens por ano, acumulada através de suas conexões de voos, Cici, de 46 anos e pertencente à Delta Air Lines, tem mais de 363,8 mil seguidores no TikTok que acompanham suas instruções.

Leia mais: Idosa junta R$ 30 MIL para viajar e perde tudo para os cupins

9 dicas para evitar que seu quarto de hotel seja invadido

Graças aos ensinamentos de seu pai, que era militar, ela reforça a importância de uma vigilância constante.

Confira as orientações fornecidas por Cici:

Carregue um alarme pessoal na entrada

Ao ingressar no quarto, Cici recomenda colocar um alarme pessoal. Esse dispositivo pode ser acionado caso haja alguém escondido no quarto ou se você se sentir ameaçado à chegada, alertando as pessoas ao seu redor para a necessidade de ajuda e potencialmente afugentando um agressor.

Verifique o quarto antes de fechar a porta

Para evitar surpresas desagradáveis, como encontrar alguém escondido no quarto, ou se deparar com outro hóspede devido a um erro na entrega das chaves do quarto, Cici aconselha segurar a porta com a bagagem ao chegar. Enquanto verifica cada canto do quarto, você pode manter a porta aberta.

Aproveite os cabides

A veterana da aviação explica que a trava da porta não é infalível. Para reforçar a segurança, ela sugere pendurar cabides no trinco e na maçaneta da porta, criando uma trava adicional.

Trava com alarme é uma opção

Outra estratégia que Cici compartilha envolve o uso de travas de porta ou calços com alarme, que podem ser colocados próximo à fresta da porta. Caso alguém tente abri-la, a pressão ativará o alarme, alertando as pessoas ao redor e dissuadindo o invasor.

Utilize toalhas para reforçar as travas

Para otimizar a eficácia das travas, Cici recomenda prender uma toalha nas mesmas. Isso as torna mais firmes e dificulta tentativas de abertura externa.

Verifique a identidade de visitantes não solicitados

Cici destaca que alguns invasores se fazem passar por funcionários do hotel, como serviço de quarto ou camareiras. Se alguém bater à sua porta com uma solicitação não esperada, ela sugere ligar para a recepção antes de permitir a entrada.

Mantenha seus pertences organizados

Para evitar furtos de oportunidade, Cici aconselha a manter os objetos organizados no quarto, utilizando nichos para separar itens como carregadores, roupas e produtos de higiene pessoal.

Considere uma câmera de segurança

Investir em uma câmera de segurança acessível, sincronizada com o celular e posicionada estrategicamente no quarto, pode ser uma maneira eficaz de monitorar o ambiente durante sua ausência e detectar qualquer atividade suspeita.

Tábua de passar como dispositivo de segurança

A tábua de passar roupa, muitas vezes encontrada nos armários dos quartos, pode ser usada para mais do que passar roupas. Cici sugere colocá-la atrás da porta para criar um obstáculo sonoro caso alguém tente entrar.

Viaje, mas não ‘baixe a guarda’

Através do compartilhamento destas dicas, Cici busca encorajar os viajantes a adotar precauções proativas para garantir a sua segurança durante as estadias em hotéis. Suas sugestões abordam uma variedade de cenários e fornecem uma abordagem abrangente para prevenir invasões indesejadas e ataques pessoais.

Leia também: Bons motivos para FOTOGRAFAR suas malas de viagem antes do voo