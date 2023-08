Vale a pena comprar carro que saiu de linha? Entenda os prós e contras

O bom e barato existe. Para quem busca comprar um carro seminovo, ou mais precisamente que saiu de linha, um mundo de oportunidades se apresenta. Os veículos usados têm conquistado a preferência de muitos devido aos preços mais acessíveis em comparação aos carros zero km. No entanto, antes de ir direto a uma loja de carros, entenda, logo abaixo, as vantagens e desvantagens que envolvem um veículo que não é mais fabricado.

Carros fora de linha: comprar ou não?

Afinal, os carros novos perdem uma parte significativa do seu valor logo após deixarem a concessionária. Mas, qual é a situação quando se trata de carros que estão prestes a sair ou já saíram de linha?

O que deve ser considerado

Diversos fatores exercem influência sobre a valorização dos modelos que estão sendo descontinuados. Enquanto alguns casos podem trazer vantagens, outros nem tanto. Além disso, é essencial considerar a praticidade da manutenção e a possibilidade de aquisição de seguro automotivo.

Pontos positivos

Adquirir um carro que não será mais produzido pode se tornar uma excelente oportunidade, especialmente para aqueles que buscam veículos mais completos sem gastar uma fortuna. A descontinuação da produção frequentemente resulta em uma taxa de desvalorização mais elevada, facilitando a compra inicial, apesar de poder afetar negativamente a revenda posteriormente. Entretanto, essa regra não se aplica uniformemente.

Especialistas ressaltam que o valor de um carro descontinuado depende da percepção do mercado em relação a ele e ao seu sucessor. Em alguns casos, a versão que virá a seguir pode não ser tão bem-recebida quanto a anterior, resultando em uma taxa de desvalorização mais alta para o modelo mais recente.

Carros populares também podem escapar desse impacto. Exemplos como o Fiat Palio, Chevrolet Celta, Volkswagen SpaceFox e Ford New Fiesta demonstram a importância da demanda e da oferta. A preferência do mercado, ou seja, a procura pelo modelo, é determinante para seu valor. Se a procura é baixa, a desvalorização será mais acentuada.

Em contrapartida, uma demanda alta pode manter os preços estáveis ou até mesmo elevar devido à escassez. Carros de entrada, que já possuem preços mais acessíveis, também tendem a sofrer menos desvalorização. Dessa forma, é importantíssimo analisar o desempenho do modelo no mercado antes de efetuar a compra.

Pontos negativos

É claro que para alguns consumidores, a desvalorização do carro já é uma desvantagem. Além disso, a disponibilidade de peças para manutenção é uma preocupação. A questão é: será possível encontrar as peças necessárias após o carro sair de linha?

De acordo com a lei, as montadoras devem continuar produzindo peças por até dez anos após a descontinuação do modelo. No entanto, a dificuldade em encontrar peças e serviços de assistência técnica pode surgir antes desse período.

Como resultado, uma simples ida ao mecânico pode se prolongar por semanas caso as peças necessárias sejam difíceis de serem encomendadas. Para contornar esse problema, é recomendado optar por um veículo que compartilhe peças com modelos ainda em produção.

Dessa forma, precisamos reforçar a importância de pesquisar cuidadosamente as opções de manutenção e disponibilidade de peças em sua região antes de adquirir um veículo descontinuado.

O seguro do carro

O custo do seguro para um carro seminovo também pode ser mais vantajoso, uma vez que o valor da apólice é proporcional ao valor do modelo no mercado. No entanto, é fundamental verificar se a seguradora oferece cobertura para o modelo escolhido. Algumas seguradoras podem não aceitar veículos com mais de 15 anos de fabricação, especialmente os importados.

Nacionais x importados

A situação é mais favorável quando se trata de veículos produzidos nacionalmente, o que tende a reduzir a taxa de desvalorização. Um carro produzido no Brasil pode garantir que o futuro dono tenha acesso à assistência adequada para o veículo usado.

No entanto, no caso de carros importados, a desvalorização pode ser mais acentuada. Isso ocorre devido à possibilidade de dificuldades na obtenção de assistência da montadora e acesso às peças de reposição.

O impacto de novas versões

Alguns carros não são descontinuados, mas passam por mudanças em sua estrutura ou design. O impacto dessas alterações no valor e na utilidade do veículo pode variar. Se a engenharia do carro foi aprimorada, é provável que a nova versão seja mais valiosa que a anterior. Por outro lado, se a mudança for apenas no design, a utilidade do veículo permanecerá praticamente a mesma, o que pode ter um impacto menor no mercado.

Ponha na balança o que realmente compensa

Em resumo, ao considerar a compra de um carro seminovo descontinuado, é crucial ponderar as vantagens e desvantagens, avaliar o mercado, pesquisar sobre a disponibilidade de peças e a assistência técnica, além de considerar se o modelo é nacional ou importado e como eventuais mudanças podem afetar seu valor.

