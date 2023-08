Aprenda a descobrir quanto você já GASTOU no Nubank

Com mais de 80 milhões de clientes pela América Latina, o Nubank, mais conhecido como o banco roxinho, tem conquistado o espaço da memória do celular de muitas pessoas para baixarem o aplicativo e criar uma conta no banco digital.

O aplicativo do Nubank é fácil de mexer e entender, ele oferece várias facilidades com serviços financeiros como consultar o dinheiro que foi gasto no histórico de compras no crédito.

Dentro do app também tem como todos os clientes que possuem cartão de crédito verifiquem suas faturas mensais e possibilidade de alterar a data de vencimento dos boletos. Já por outro lado, assim que analisar o histórico do cartão de crédito o cliente vai conseguir ter acesso todas as compras que foram feitas e analisar os gastos.

Passo a passo de como consultar o histórico do Nubank. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Passo a passo para analisar o histórico do cartão de crédito

Entre no aplicativo do Nubank, disponível no Play Store para Android e iOS

Na primeira página, clique na opção “Cartão de crédito”

Logo depois, procure o ícone da lupa, que fica no canto superior direito da tela

Selecione a opção “Tudo”

Digite a letra “a” no campo de busca

Pronto! Já dá para conferir o histórico de uso do cartão de crédito.

Gerenciamento de gastos no Nubank

Assim que o cliente conseguir consultar o histórico de compras do cartão de crédito, alguns podem ficar surpresos, por isso é extremamente importante saber gerenciar os gastos de compras que são feitos pelo cartão do Nubank. Existem dicas e estudos financeiros que auxiliam como organizar o dinheiro, como ter uma organização nas compras do cartão de crédito.

Porém, o primeiro passo de todos é saber para onde a maior parte do dinheiro está sendo direcionado, e separar por categorias. Somente assim será possível analisar e dividir os gastos do cartão de crédito do Nubank em alguns gastos fixos, como por exemplo, contas e despesas da casa.

Outro ponto que podemos destacar é definir um plano mensal para estabelecer um teto de gastos, isso vai te ajudar a não ter surpresas que gastos a mais que podem prejudicar o orçamento mensal.

Outra dica é sempre ter dinheiro reserva para ocasiões de emergência, tendo essa reserva não vai precisar tirar dinheiro de onde não planejou.

Veja também: Ferramenta pouco conhecida do Nubank garante benefícios; confira

Novidade do Nubank

O banco está permitindo que os pais ou responsáveis tenham uma ferramenta que vai ajudar a monitorar o financeiro dos filhos, essa ferramenta se chama “Controle Parental” a qual permite o acesso ao histórico de movimentações de saída e entrada de dinheiro na conta dos filhos. No histórico vai ter informações de transação com pix ou cartão, e saber onde esse dinheiro foi gasto.

Veja também: Alerta Nubank! Comunicado sobre Pix deixa clientes apreensivos