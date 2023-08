Entenda o que é preciso para tirar cidadania portuguesa no Brasil

Com certeza você conhece alguém no seu núcleo de amigo ou familiar que tem vontade de sair do Brasil para conseguir uma vida melhor na Europa, o número de brasileiros que tem essa vontade é grande. No ano de 2022, uma pesquisa feita pelo Ministério das Relações Exteriores compartilhou que, aproximadamente, 360 mil brasileiros moram em Portugal.

A obtenção de ter uma cidadania de um país da União Europeia virou um dos maiores alvos dos brasileiros. Por mais que o Estados Unidos ainda sim é o principal destino que chame atenção dos turistas, com mais de 1,9 milhão de brasileiros vivendo lá, Portugal está chegando na concorrência e tem crescido muito por suas vantagens.

Quer saber como conseguir cidadania portuguesa, veja o texto abaixo e acompanhe as informações desse processo.

Veja o que é preciso para tirar cidadania portuguesa. Imagem: rawpixel / FreePik

Quem pode ter o direito de ter à cidadania portuguesa?

No contexto, o direito a cidadania portuguesa só pode ser aos filhos e netos de portugueses, porém tem alguns casos específicos, como por exemplos os bisnetos de portugueses, onde essa obtenção da cidadania pode se tornar possível desde que um dos pais ou avós do bisneto tenham como solicitar essa nacionalidade portuguesa.

Rafael Gianesini, CEO e co-fundador da agência Cidadania4U, explica que se tem um caso em que o bisavô é português e o avô está vivo, é adequado o bisneto tirar a cidadania a partir do avô, no entanto, se o pai e avô foram falecidos, o bisneto já perdeu o direito.

Valor do processo de cidadania

Os valores desse processo de cidadania podem ter mudanças conforme a situação de cada pessoa que solicita. Rafael Gianesini ainda explica que a primeira etapa do processo é inclusa a montagem da documentação necessário para depois conseguir iniciar o pedido e custa aproximadamente R$ 3.200 já com uma ajuda de uma assessoria especializada.

Entregar esses documentos na Conservatória em Portugal é no valor aproximadamente de R$ 6.300, esse é a segunda etapa do processo. E o valor total que é calculado já com a inclusão de uma assistência de uma assessoria, fica aproximadamente R$ 9.500, e o tempo estimado para a conclusão desse processo é de 9 a 12 meses.

Veja também: Brasileiros já estão recebendo R$ 708 do governo; veja se seu CPF está na lista da semana

Cidadania portuguesa foi aprovada, e agora?

Assim que passar esse processo de documento e porfim a cidadania portuguesa for aprovada, é preciso fazer uma solicitação para emissão dos documentos portugueses que são relevantes, como o passaporte, por exemplo, que custa em torno de R$ 125 aqui no brasil.

Rafael Gianesini também alertou algumas dificuldades que as pessoas podem ter para conseguir um agendamento para fazer a solicitação do documento, já que a demanda é alta. Vale ressaltar que a obtenção da cidadania pode variar conforme cada caso, como informamos acima no texto.

Veja também: Quando começa o pagamento dobrado do BPC no INSS?