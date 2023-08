Tutorial emocional: diga não sem sentir culpa fazendo isso

Em um cenário repleto de compromissos, a capacidade de expressar um não de forma contundente se torna essencial para garantir um equilíbrio mental, assim como o bem-estar individual. Contudo, nem todo mundo domina tal habilidade, muitas vezes se colocando até mesmo em situações desagradáveis por não conseguirem estabelecer um limite aceitável. A seguir, aprenda com especialistas como aprender a enfim dizer não sem culpas.

Diga não e seja feliz

O ser humano é único por natureza, em especial por sua personalidade peculiar que varia totalmente de pessoa para pessoa. Dentre os traços de nossa essência estão receios sobre eventuais pré-julgamentos que pessoas ao redor possam fazer a nosso respeito. É nesse momento, por exemplo, que certas pessoas sentem grande dificuldade em dizer um simples “não” para alguém, temendo estar passando uma ideia de egoísmo, deselegância ou até mesmo indiferença.

No entanto, determinar essa fronteira sutil pode ser a chave para redirecionar o foco para o que é verdadeiramente significativo. Mas por que para muitos indivíduos é tão complexo verbalizar um simples não? Entenda os motivos, logo abaixo.

Por que é complicado dizer não?

Especialistas em psicologia explicam que a busca por aprovação é uma necessidade intrínseca do ser humano. O anseio por ser amado, valorizado e considerado essencial faz com que o ato de consentir atenda a essas necessidades fundamentais.

Ao mesmo tempo, o medo da rejeição, do isolamento e de desapontar os outros também influencia as reticências em expressar negativas. Jeff Temple, um psicólogo da Universidade Texas Medical Branch, destaca que essa complexidade é reflexo do nosso desejo inato de pertencimento.

Outro fator que molda a relutância em recusar está ligado ao grau de intimidade com a outra pessoa. É mais provável que enfrentemos dificuldades em rejeitar um pedido da mãe, por exemplo, do que de alguém com quem tenhamos uma ligação emocional menos profunda.

No entanto, a principal origem dessa dificuldade é simples: não fomos instruídos a dizer não. Especialistas em etiqueta, como Valerie Sokolosky, apontam que, tal como outras competências sociais, essa habilidade também se aprimora com prática e experiência.

Aprenda a falar não

A questão fundamental está em como aprender a dizer não de modo educado e ao mesmo tempo eficaz. Primeiramente, é vital esclarecer nossos valores e prioridades para obter uma compreensão clara do que estamos dispostos a aceitar. É necessário balancear as demandas, levando em consideração nossas prioridades estabelecidas. Por exemplo, se almejamos uma progressão profissional, pode ser essencial recusar algumas solicitações pessoais para focar no desenvolvimento da carreira, e vice-versa.

Siga o roteiro

Os especialistas sugerem treinar abordagens educadas para recusar. Valerie Sokolosky até recomenda a utilização de “roteiros” que possam ser aplicados em situações pessoais ou mensagens. Expressões como “agradeço pelo convite, mas não poderei aceitar desta vez”; “agradeço por pensar em mim, porém não poderei comparecer”; ou “sou grato por sua consideração, mas estou sobrecarregado” são exemplos que possibilitam rejeitar com firmeza e educação.

Evitar adiar a resposta também é aconselhável. Quanto mais postergamos, mais difícil se torna recusar. Respostas diretas, sem rodeios desnecessários, são essenciais para comunicar nossos limites de maneira inequívoca. Por meio do desenvolvimento de táticas diplomáticas, é viável estabelecer limites de modo respeitoso e assertivo, preservando a saúde mental e garantindo que nossa energia seja direcionada para o que realmente importa.

