Professores estão ficando ricos fora da sala de aula; veja como

Professores estão se aventurando em novas carreiras e usufruindo de uma verdadeira e bem-sucedida virada profissional. | Foto: Reprodução / Pixabay

Fora da sala de aula

A disseminação global da internet marcou um ponto de virada que desencadeou tendências até então inimagináveis. Um exemplo mais do que nítido disto é imaginar que os indivíduos da Geração X nunca teriam considerado abandonar empregos estáveis para criar conteúdo em plataformas como o YouTube.

No entanto, as gerações seguintes o fizeram, inclusive professores com carreiras comprovadamente bem-sucedidas. Saiba mais detalhes, logo abaixo, sobre exemplos de sucesso nessa transição das salas de aula para uma nova e lucrativa carreira.

A youtuber doutoranda

Carina Fragozo, a mente por trás do canal English in Brazil, ilustra perfeitamente essa tendência. Em uma entrevista ao Valor, ela compartilhou que lançou o canal enquanto estava cursando seu doutorado na Universidade de São Paulo (USP). Naquela época, a timidez a afetava, apesar de estar ciente da qualidade de seu trabalho e de como ele estava impactando e auxiliando as pessoas.

Naturalmente, a situação mudou quando os números de inscritos em seu canal no YouTube começaram a disparar, assim como os valores acumulados em sua conta bancária. Quando concluiu seu doutorado, Carina arriscou-se no mundo digital e percebeu o potencial de lucro.

“Efetuo parcerias comerciais há bastante tempo. Gravo vídeos para eles uma vez por mês. Só com esse conteúdo ganho tanto quanto ganharia ministrando aulas universitárias”, compartilhou ela.

Produção de vídeos é trabalho sério!

Isso é o que a fisioterapeuta e biomédica Natalia Reinecke teve que explicar repetidamente para seus colegas de faculdade. Ela frequentemente era questionada sobre quando abandonaria os vídeos para se dedicar a algo “mais importante”.

“No início, muitos torciam o nariz e havia certo ceticismo. Mas depois, quando as coisas começaram a dar certo, a percepção mudou”, recordou Natalia em conversa com o Valor Investe. Além disso, ela trouxe pessoas de seu meio acadêmico para criar conteúdo em conjunto no canal “Anatomia e Etc.”.

Atualmente, eles produzem vídeos para uma audiência de mais de um milhão de inscritos.

O pote de ouro no mundo digital

Pessoas que trabalham no YouTube podem obter lucro substancial por meio do AdSense, uma ferramenta do Google que monetiza conteúdo com base nas visualizações e no envolvimento gerado pelo canal. Isso significa que quanto mais pessoas assistirem aos vídeos (e quanto mais tempo ficarem focadas no conteúdo), maior será o ganho.

Além disso, muitos criadores de conteúdo ganham dinheiro por meio de colaborações pagas e parcerias patrocinadas, também conhecidas como “publis”. Em alguns casos, essas oportunidades podem gerar até mais renda do que a própria plataforma de streaming.

Outra fonte de renda é a venda de produtos digitais ou físicos por meio do canal. Existem criadores que comercializam roupas, acessórios e outros itens promocionais, enquanto outros vendem cursos ou serviços de consultoria.

Oportunidades para acadêmicos e pesquisadores bolsistas

Mas se o seu negócio não é migrar de área, eis uma razoável notícia, mesmo assim. As bolsas de graduação e pós-graduação receberam seu primeiro reajuste em 10 anos. No entanto, os valores ainda são relativamente baixos para incentivar a dedicação integral à pesquisa.

As bolsas de mestrado aumentaram de R$ 1.500 para R$ 2.100; as de doutorado subiram de R$ 2.200 para R$ 3.100; e as de pós-doutorado foram de R$ 4.100 para R$ 5.200. Os bolsistas de iniciação científica agora recebem R$ 700 (anteriormente, R$ 400).

Concursos públicos ainda são visados para professores

Outra boa opção para quem quer permanecer na área docente são os concursos em universidades, onde as instituições públicas oferecem maior estabilidade e remuneração. No entanto, esse caminho exige um esforço substancial e a construção de um currículo Lattes impressionante. Além disso, as vagas são limitadas.

*com informações do Valor.