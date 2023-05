Depois de uma era, governo de SP contratará 15 MIL professores

Boa notícia! Dentre os concursos mais esperados para o ano de 2023, estava o de professor efeito do Estado de São Paulo. Após quase uma década sem certame, o Governo Estadual lançou o edital validado e pronto para aplicado. 15 mil professores serão contratados para a rede estadual de ensino público do estado de São Paulo. As inscrições vão começar nesta próxima segunda-feira, 15. Veja todos os detalhes do concurso, provas, cronogramas, etc.

Governo de SP lança concurso para professores do estado | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Governo de SP anuncia edital para professor do estado

O prazo para as inscrições é curto. Irá ser estendido até o dia 12 de junho. Tudo indica que as provas discursiva e objetiva sejam aplicadas no dia 6 de agosto. O interessado deve ser licenciado em alguma área da educação. Como por exemplo: Biologia, Física, História, etc. Durante a inscrição, poderá escolher participar da seleção de até duas disciplinas.

Visto que isso só pode acontecer se forem disciplinas em contra turno. Isto porque as provas das disciplinas estão separadas por turno. Pela manhã irão acontecer as provas referentes a: Artes, Português, Filosofia, Biologia, História, Educação Física e Matemática.

Pela tarde: Ciências, Inglês, Física, Geografia, Sociologia, Química e Educação especial. A taxa de inscrição é de apenas R$ 40. Aos doadores de sangue, é possível pedir isenção. É válido lembrar que no caso de duas disciplinas, cada uma sai por R$ 30, pagando apenas R$ 60.

Durante o cadastro é necessário informar o possível lugar desejado a exercer as atividades profissionais. Desse modo, de acordo com a classificação poderá ou não escolher o local cujo deseja atuar. O último concurso para professores do estado havia acontecido em 2014.

Leia mais: Banco Inter pode ajudar clientes que estão SEM DINHEIRO

Vagas e cronograma

Os salários começam em R$ 3 mil e podem chegar a R$ 5 mil. Podendo aumentar posteriormente. As 15 mil vagas estão divididas entre 10.742 para prestação de 40 horas de aulas semanais. 4.258 para prestação de 25 horas de aulas semanais. A prova irá ser em duas etapas: objetiva, com 30 questões.

E a discursiva: composta de duas questões abertas. Então, as demais provas são mais simples. A prática: cujo o candidato deve gravar um vídeo de 5 a 7 minutos e por fim: de títulos.

O cronograma é bastante apertado. Veja ele abaixo.

Período das inscrições: dia 15 de maio a 12 de junho;

Isenção ou abatimento na taxa: 15 de maio a 12 de junho;

Envio da prova prática: 15 de maio a 20 de julho;

Prova objetiva e discursiva: 6 de agosto;

Gabarito oficial: 10 de agosto.

Portanto, em contraste a tantos outros concursos, o de professor do estado será bem apertado e os candidatos não possuem muito tempo de preparação. Ademais, basta se inscreverem corretamente em sua área de atuação.