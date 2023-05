CNH NA FAIXA! Quem tem direito a conseguir em 2023

Boa notícia! Neste ano de 2023 vários estados brasileiros irão retornar com o Programa CNH Social. Milhões de pessoas serão beneficiadas. É importante estar atento aos prazos estipulados e cronograma de cadastro. O intuito da CNH Social é democratizar o acesso ao documento para mais cidadãos brasileiros. Visto que uma habilitação completa (AB) custa em média R$ 3 mil na maior parte das cidades brasileiras.

CNH Social é liberada em 2023 | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

CNH Social 2023

O processo de cadastro é bem simples e sempre é anunciado semanas antes pelo Governo Estadual. Cada Detran regional tem sua própria autoridade para definir as datas, modalidades, etc. Tudo acontece de maneira padronizada, porém com algumas divergências de acordo com o estado em questão.

O documento gratuito é destinado as pessoas de baixa renda. É necessário estar inscrito no Cadastro Único. Através dele os brasileiros conseguem acesso não somente a habilitação como a tantos outros benefícios do Governo Federal, bem como o Bolsa Família.

É válido lembrar que a CNH Social é voltada aos brasileiros que ainda não possuem a primeira habilitação. Entretanto, é possível fazer adição de categoria no mesmo procedimento.

Para ter direito ao documento gratuito é necessário ser maior de idade, alfabetizado e estar residindo no estado cujo encontram-se abertas as vagas para a CNH Social. Feito isso, basta aguardar a abertura das inscrições e aguardar as próximas etapas.

Inscrições e estados cadastrados

As inscrições estão sendo abertas de maneira gradual de acordo com as federações brasileiras. É importante estar sempre atento ao Diário Oficial de cada cidade. No dia da liberação das vagas os sites costumam cair, é de suma importância ficar no aguardo e ser um dos primeiros a acessarem o site.

O processo acontece diretamente no site do Detran, na guia CNH Social. Através dela é possível dar início ao procedimento. O usuário deve estar com o número do Cadastro Único em mãos a fim de realizar o processo de inscrição.

Veja os estados aptos:

Ceará

Rio Grande do Norte

Goiás

Amazonas

Bahia

Brasília

Rio Grande do Sul

Distrito Federal

Paraíba

Acre

Alagoas

Paraná

Espírito Santo

Pernambuco

Mato Grosso do Sul

Pará

Sergipe

Santa Catarina

Portanto, nos próximos meses as inscrições devem ser abertas e estar aptas aos residentes dessas federações. Ademais, basta aguardar a publicação dos editais e então realizar o cadastro, etapas e conquistar a tão sonhada CNH.

Por mais que muitos não acreditem, entretanto, é uma excelente ação do Governo Federal. Mesmo parcelado em 12 vezes muitas pessoas não têm condições de conseguir juntar ou até mesmo pagar o montante em questão. Portanto, é uma excelente oportunidade que vale muito a pena.