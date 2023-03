Novo aumento para os PROFESSORES em 2023 assusta os profissionais

O salário para os professores é um assunto que vem em debate a muito tempo, por ser considerada uma área de formação de profissionais, ao mesmo tempo é desvalorizada financeiramente. No entanto, nesses últimos tempos, um reajuste que está em destaque é para os professores.

Infelizmente, com a desvalorização dessa área em nosso Brasil, está com dificuldade para mais profissionais quererem seguir a carreira de professor, e o problema sempre está na remuneração. O Governo afirmou um novo aumento para esse público.

Aumento vai trazer um diferencial para esse público

Realmente qualquer aumento será um diferencial para esse público, porém é necessário entender primeiro a questão do aumento, principalmente para os professores que vem sofrendo com a desvalorização em questão de remuneração, até então que se tornou um dos assuntos mais comentados.

A vida de um profissional não é fácil, e quando encontra uma oportunidade na área não é valorizado em questão de remuneração, isso também aconteceu com a classe dos enfermeiros que vem lutando e recentemente conseguiram um reajuste, e o mesmo está para acontecer com os professores.

Ou seja, o piso salarial é um dos assuntos mais debatidos para os professores, e com isso o piso salarial vem para estabelecer o valor mínimo que aquele profissional pode receber dependendo também da carga horária.

Assim, nenhum profissional deve receber menos do que foi proposto pelo piso salarial, essa medida vai trazer um apoio para esses profissionais financeiramente, para ter estabilidade e que essa área venha a crescer cada vez mais, por ser um grupo de profissionais tão importante para a sociedade.

Veja também: Caixa libera saque de R$ 6.220 do FGTS; só alguns poderão receber o dinheiro

Novo reajuste para os professores

Depois de citar o quão importante é valorização desses profissionais que a cada dia forma novos profissionais para a sociedade, devem ser reconhecidos e ter um piso salarial realmente do jeito que eles merecem. De acordo com as informações, o aumento será cerca de 9,45% para os professores.

Esse aumento especificamente está previsto para os professores que trabalham pelo magistério, assim o magistério pega o indivíduo e faz ele se tornar um educador com o nível médio de atuação.

Ou seja, com esse aumento da proposta, o piso salarial para o magistério fica em torno de R$ 4.420,55 para quem trabalha 40 horas semanais, lembrando que tem o salarial de entrada também dos professores com licenciatura plena que também terá reajuste e será o valor de R$ 4.651,00.

O aumento com toda certeza fará um diferencial na vida desses trabalhadores, e esse aumento já está sendo encaminhado para a Assembleia para que seja revigorado o valor do salário, para assim os professores começarem a receber esse valor.

Essa proposta foi feita pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e neste início o aumento será repassado somente para esse estado.

Veja também: Governo atualiza o sistema Dataprev e 2,7 milhões terão acesso ao abono em 2023