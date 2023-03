Benefícios sociais SECRETOS que você pode ter direito e nem sabia; veja a lista

Devido a situação de vulnerabilidade social em que o Brasil se encontra, o Governo Federal abre possibilidade para dar benefícios sociais para esse público como uma ajuda financeira, e um dos mais famosos é o programa social do Bolsa Família que atende milhares de família.

No entanto, a pessoa que tem o cadastro no CadÚnico, também tem possibilidade de receber outros benefícios, que, no entanto, não são tão divulgados, veja abaixo no texto.

Outros benefícios do CadÚnico

Independente de qual benefício você deseja receber é preciso primeiro fazer a inscrição no Cadastro Único, para os seus dados e da família ficar no banco de dados do governo e assim poder saber a real condição da família.

Lembrando que os benefícios são repassados após uma análise para averiguar a situação de vulnerabilidade social da família. São diversos programas que os beneficiários podem receber, veja abaixo:

Auxílio Gás

Tarifa Social de Energia Elétrica

Carteira do Idoso

Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas);

Minha Casa Minha Vida

Isenção da taxa de inscrição no ENEM

Isenção da inscrição em concursos públicos

Identidade Jovem (ID Jovem)

Telefone Popular

Carta Social

Crédito Instalação

Programa Nacional de Reforma Agrária

Programa Nacional de Crédito Fundiário

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais

Bolsa Verde

Bolsa Estiagem

Água para todos

Programas Cisternas

Serviços assistenciais

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)

Quero me inscrever no CadÚnico

A inscrição no CadÚnico é para o Governo Federal ter um controle de como está a situação das famílias brasileiras de baixa renda em situação de vulnerabilidade social, mas não é qualquer família que pode fazer essa inscrição, pois é necessário estar dentro de alguns requisitos, como:

A renda mensal da família é de até meio salário-mínimo por pessoa, ou

Renda mensal total de até três salários-mínimos

Para realizar a inscrição, um responsável familiar (preferencialmente do sexo feminino) deve ir até o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da cidade, no entanto, a pessoa já consegue agilizar o processo fazendo a inscrição pelo aplicativo CadÚnico, e no CRAS fazer apenas o que falta, o procedimento que precisa ser presencial.

O aplicativo do CadÚnico (Cadastro Único) está disponível para download no Play Store para Android e para iOS (iPhone).

