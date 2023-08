Quem tem este cartão de crédito pode aproveitar um GRANDE benefício

Foi-se o tempo que os cartões de crédito serviam apenas para compras mensais. Agora é possível obter uma série de vantagens usando o cartão de crédito — até mesmo viajar de graça através do sistema de pontos e milhas aéreas. Aos brasileiros que têm este cartão: existem vantagens surpreendentes que são de encher os olhos.

Este benefício surpreendeu a todos

Trata-se do cartão de crédito Bradesco. Os clientes Bradesco possuem uma série de vantagens e benefícios que surpreendem até mesmo os mais veteranos no mundo dos cartões de crédito.

Um dos benefícios mais almejados pelos clientes — principalmente neste período do ano de vários lançamentos é o desconto de 50% que os clientes possuem em toda a rede de cinemas Cinemark.

Lembrando que este desconto de 50% do valor não é somente para o valor do ingresso, mas refrigerante e pipoca. Além disso, os titulares do cartão conseguem até 50% de desconto na compra do quarteto de ingressos para sessões no Teatro Bradesco.

Além disso, existe a possibilidade de obter um semestre inteiro de passes gratuitos de pedágio — através da tag Veloe: com isso é possível evitar as longas filas. E por fim, o outro benefício marcante é o acesso ao Bradesco Music — na qual possibilita o desconto parcial em vários ingressos e até mesmo pré-venda exclusiva em shows.

Todos os benefícios acima são apenas uma parte dos possíveis de se obter através dos cartões de crédito Bradesco. Verifique os demais, o último é surpreendente.

Conheça outros benefícios

O Bradesco possui uma vasta quantidade de cartões, logo, dependendo do cartão de crédito as vantagens e benefícios são diferentes. Confira alguns dos benefícios dos cartões de crédito Bradesco e se surpreenda com os mesmos!

Bradesco Elo + Internacional: oferece aos seus clientes produtos de autoemergência, Elo Flex e pré-venda exclusiva de vários shows nacionais e internacionais.

Bradesco Elo Grafite: disponibiliza aos seus clientes assistência residência e móvel, além do acesso à pré-venda exclusiva em shows e eventos.

Bradesco Smiles Visa Gold: disponibiliza aos seus clientes mais de 7 mil milhas bônus, prioridade no embarque em voos e parcelamento exclusivo sem juros;

Bradesco Like Visa Signature: oferece aos seus clientes cashback de até 5% em lojas, serviços de assinatura e restaurantes parceiros.

Portanto, esses são alguns dos benefícios exclusivos dos cartões Bradesco. Trata-se de uma iniciativa do banco para fidelizar os seus clientes. É possível verificar mais benefícios através da sessão cartões no site oficial do Bradesco.

Sendo válido ressaltar que nem todos os cartões acima possuem isenção no valor da anuidade, é importante verificar essa informação antes da assinatura do contrato. Haja vista que dependendo dos benefícios, o valor da anuidade pode ultrapassar os R$ 24,99 mensais.

Ademais, em alguns casos o valor pago mensalmente é muito inferior à gama de benefícios disponibilizados pela instituição bancária.

