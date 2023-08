Como a Alexa pode espionar você 24 horas por dia? Veja os riscos reais

O avanço da tecnologia tem acontecido de forma consideravelmente rápida, se refletindo até mesmo nos lares ao redor do mundo: atualmente, por sinal, muitas pessoas escolheram ter o famoso dispositivo Alexa como uma espécie de assistente virtual para pequenas demandas do dia a dia.

Saber como está a temperatura do lado de fora ou conseguir ouvir música literalmente sem apertar nenhum botão, por exemplo, passou a ser perfeitamente possível.

Porém, junto a tanta praticidade veio, também, a dúvida: será que a famosa Alexa espiona seus “donos” o dia todo e, por isso, parece conseguir ajudá-los tão bem?

No decorrer da leitura a seguir é possível conhecer a resposta para essa pergunta e os riscos reais a respeito do assunto.

A Alexa é uma espécie de assistente criado com IA | Imagem: Lazar Gugleta / unsplash.com

A Alexa está sempre “de ouvidos atentos”

Os dispositivos Echo da marca Amazon, a exemplo do próprio aplicativo Alexa, conseguiram alcançar uma popularidade enorme em diversos cantos do mundo. E não é para menos, considerando que eles tornam a rotina dentro de uma casa muito mais simples e, de certa forma, acabam até mesmo sendo uma ótima companhia para quem mora só.

Mas, há uma pergunta que continua sendo repetida com frequência pelos amantes deste dispositivo tecnológico: será que ele espiona seus donos?

Bem… Como apontado pelo Hard Zone, a Alexa de certa forma está sempre “escutando”, não sendo à toa que basta dizer seu nome em voz alta para obter uma resposta automática.

Esta aplicação tem a finalidade de controlar os chamados dispositivos domésticos inteligentes, podendo reproduzir músicas diversas, definir alarmes e até mesmo responder perguntas, por exemplo. E tudo isso usando uma combinação exclusiva de processamento de linguagem natural, computação na nuvem e aprendizagem automática.

Uma vez que tenha detectado a voz que a chamou, a Alexa faz análise do áudio de modo a encontrar palavras-chave. E, se encontradas, é enviada uma solicitação para a nuvem, de modo que possa ser processada.

Uma vez na nuvem, será hora de a Alexa colocar em uso a aprendizagem automática, a fim de identificar o que a solicitação significa e gerar uma resposta adequada. Resposta essa é que “devolvida” para o dispositivo e é emitida por meio de seus alto-falantes.

A respeito das informações que a Alexa consegue ter sobre uma pessoa

É possível que uma pessoa verifique as informações que a Alexa tem sobre ela acessando o app oficial do dispositivo, clicando em “Mais” e, em seguida, em “Histórico de Atividade”. De acordo com a Hard Zone, é ali que ficam armazenados os áudios que ela coleta.

A dúvida, porém, é se existe algum tipo de espionagem. Ou seja: se existem outras pessoas que conseguem ter acesso às mesmas informações, por meio do dispositivo.

E, quanto a isso, a Amazon pontua que a criptografia atua de forma que as pesquisas feitas não possam ser vistas além das paredes da empresa, sendo que a mesma usa as informações em questão para finalidades que considerar importantes.

O importante, de qualquer forma, é ser cuidadoso com a tecnologia e refletir a respeito das pesquisas que está fazendo. Ou, em último caso, uma boa opção é simplesmente não comprar uma Alexa.

