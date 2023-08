IBGE confirma novo edital com 300 vagas; o que você deve saber

Para os concurseiros de plantão, cada vez que é aberto um edital, existem muitas expectativas para conquistar a tão sonhada vaga, tendo estabilidade no mercado de trabalho. A boa notícia é que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) acaba de abrir um novo edital de concurso, com mais de 300 vagas, e com salários que podem chegar até R$5 mil reais! Saiba mais sobre como participar.

Novo concurso do IBGE acaba de ser divulgado, confira | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Inscrições estão abertas

No total, são 325 vagas para cargos de nível médio e superior. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até dia 3 de setembro no site da empresa que vai aplicar as provas é a banca examinadora Selecon.

As provas deste concurso estão agendadas para serem realizadas em outubro de 2023.

Quais são os cargos abertos para o IBGE?

Para este edital de 325 vagas, o IBGE está disponibilizando vagas de Agente de Pesquisas por Telefone e Supervisor de Pesquisas por Telefone.

Descrição das funções:

Agente de Pesquisa por Telefone (276 vagas)

Para se inscrever é preciso ter curso de nível médio completo e um ano de experiência comprovada em teleatendimento/telemarketing ativo ou receptivo nos últimos cinco anos. O salário é de R$ 1.345,00. A taxa de inscrição custa R$ 30.

Supervisor de Pesquisas por Telefone (49 vagas)

Para se inscrever é necessário ter curso de nível superior. O salário é de R$ 5.100,00 A taxa de inscrição custa R$ 40.

Tanto as vagas de Agente de Pesquisa por Telefone quanto as de Supervisor de Pesquisa por Telefone são de caráter temporário, podendo o contrato ser prorrogado por mais um ano. Além da remuneração, os que passarem no concurso receberão auxílio alimentação e transporte. A região para atuação é o estado do Rio de Janeiro.

O que é o IBGE?

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE se constitui no principal provedor de dados e informações do País, que atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal.

