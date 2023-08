Dá para tirar R$ 259 ou R$ 4.599,00! Veja se seu CPF está no Nubank

O Nubank é, atualmente, um dos bancos digitais com maior crescimento em todo o Brasil. A instituição financeira preferida dos correntistas de contas digitais apresentou recentemente uma nova oferta destinada aos seus clientes: um valor de R$ 4.590 que se encontra disponível como um atrativo bônus. Saiba mais detalhes sobre esta grande novidade, logo abaixo.

O Nubank oferece aos seus clientes a possibilidade de aumentar o crédito através do Nu Limite Garantido. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Nubank aumenta seu limite

O Nubank tem surgido como um dos bancos digitais com maior crescimento no cenário brasileiro. O banco, amplamente amado pelos brasileiros, anunciou uma nova oferta destinada aos seus clientes: um valor de R$ 4.590 que se encontra disponível como um atrativo extra.

É importante esclarecer, no entanto, que essa inovação está diretamente relacionada com a expansão do limite de crédito conferido aos usuários do banco. Saiba mais detalhes sobre a novidade, logo abaixo.

Leia mais: Ferramenta pouco conhecida do Nubank garante benefícios; confira

Ampliação do crédito com Nubank

A possibilidade de elevar o crédito atribuído ao cartão tornou-se uma notícia animadora para aqueles que possuem uma conta corrente no Nubank. Esse panorama é alimentado pela disponibilização de uma série de estratégias pela fintech, que, se adotadas, podem conduzir ao valor máximo estipulado pelo banco digital.

Como aumentar o limite?

Um requisito para conseguir isso é, antes de tudo, centralizar as despesas no cartão de crédito Nubank e utilizá-lo com frequência. Além disso, os clientes interessados em alargar seu limite de crédito até R$ 4.590 precisam requisitar o aumento diretamente por meio do aplicativo Nubank. Contudo, convém mencionar que a instituição financeira não costuma liberar o pedido de maneira imediata. Ela conduz, em vez disso, uma avaliação de crédito para determinar se o cliente está apto para receber tal ‘privilégio’.

Caixinhas do Nubank

Nesse contexto, surge a proposta das Caixinhas do Nubank, que proporcionam ao cliente acesso a um adicional em seu cartão de crédito. É importante frisar que o cliente deve criar uma caixa exclusivamente dedicada a ampliar o limite do cartão. Dessa forma, os depósitos realizados rendem conforme a taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

Um aspecto notável é que, apesar do rendimento aplicado, apenas o valor originalmente reservado é destinado à expansão do limite de crédito do cliente, enquanto os ganhos gerados não contribuem para esse aumento.

Construindo histórico de crédito com Nubank

O Nubank também lançou recentemente uma ferramenta destinada à construção do limite de crédito do cartão. Essa funcionalidade é sobretudo voltada para clientes sem atividade em conta bancária, os quais podem não ter limite de crédito ou contar com um limite muito reduzido. Dessa forma, a ferramenta promove educação financeira para aqueles que estão ingressando no mundo financeiro.

É imprescindível observar que essa função encontra-se exclusivamente disponível por meio do aplicativo Nubank. Para ter acesso, o cliente deve baixar o aplicativo gratuitamente, disponível na loja virtual do dispositivo. Se o cliente já tiver o aplicativo, a função ficará acessível após a atualização da ferramenta.

Dicas para construir limite com Nubank

• Passo 1: Reserve um montante em sua conta para usar como limite;

• Passo 2: Realize suas compras utilizando o cartão de crédito, seja o físico ou o virtual;

• Passo 3: Efetue o pagamento da fatura do cartão de crédito até a data de vencimento.

Vale a pena ressaltar que o processo de construção do limite se inicia quando o cliente deposita uma quantia em sua conta e a reserva como limite. Por exemplo, caso o cliente deposite R$ 200 em sua conta, destinando esse valor para utilização como limite, um limite de R$ 200 é então estabelecido.

Após a realização da compra, o cliente deve efetuar o pagamento mensal do valor correspondente à fatura. Conforme o pagamento é realizado, parte da quantia reservada é devolvida ao cliente, até que a totalidade da dívida seja quitada. Após a quitação, a quantia originalmente reservada é reestabelecida na conta do cliente e pode ser utilizada conforme sua vontade.

Entretanto, é fundamental destacar que a falta de pagamento da fatura resultará na dedução do valor da quantia reservada. Por exemplo, se um cliente fizer uma compra de R$ 200 e dividir em quatro parcelas de R$ 50, cada vez que ele pagar uma parcela, R$ 50 será deduzido da quantia reservada e retornará à conta.

Contudo, se o cliente não pagar uma das parcelas, o valor correspondente não será reembolsado, sendo direcionado para o pagamento da dívida. Em resumo, o Nubank devolverá ao cliente somente R$ 150 ao término do processo.

Leia também: Alerta Nubank! Comunicado sobre Pix deixa clientes apreensivos