A verdade sobre a Alexa que ninguém teve coragem de te contar

Alexa, o aplicativo que acompanha os dispositivos Echo, da Amazon, tem, atualmente, uma popularidade inquestionável em todo o planeta, simplificando tarefas do dia à dia em casa e proporcionando uma sensação de companhia agradável, especialmente para quem que se sente um pouco solitário. Mas até que ponto tal companhia virtual é confiável? Entenda mais detalhes sobre o que se esconde por trás da tecnologia da sua assistente virtual favorita, logo abaixo.

É importante estar ciente do risco e do perigo envolvidos ao usar a Alexa e os dispositivos Ring da Amazon. | Foto: Divulgação

Alexa, você nos espiona?

Entenda melhor como funciona a Alexa

Segundo informações apresentadas pelo Hard Zone, o Echo opera constantemente em modo de escuta, ativado pelo simples acionamento da palavra “Alexa”, o que resulta em uma resposta automática da assistente.

O aplicativo Alexa desempenha várias funções, incluindo o controle de dispositivos domésticos inteligentes, a reprodução de música, a definição de alarmes e a resposta a perguntas. Essas operações são viabilizadas por meio de uma combinação de técnicas avançadas, como processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina e computação em nuvem.

Assim que o dispositivo capta o áudio com a menção de “Alexa”, a assistente analisa o conteúdo em busca de palavras-chave específicas. Quando tais palavras-chave são identificadas, a solicitação é enviada para a nuvem para processamento.

Na nuvem, a assistente virtual Alexa utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para compreender o contexto da solicitação e gerar uma resposta adequada, a qual é posteriormente transmitida de volta para o dispositivo e emitida por meio dos alto-falantes.

O quanto ela armazena?

Para verificar as informações armazenadas pela Alexa, é possível acessar o aplicativo, clicar na opção “Mais” e selecionar o histórico de atividades. Isso permitirá visualizar e ouvir todos os áudios registrados pela assistente, conforme indicado pelo Hard Zone.

Amazon tranquiliza usuários

Contudo, a preocupação com a espionagem da Alexa envolve principalmente a possibilidade de terceiros acessarem nossos dados pessoais. A Amazon assegura que os dados são protegidos por criptografia avançada, garantindo que pessoas externas à empresa não possam acessar nossas consultas. Além disso, a empresa reconhece a utilização dos dados com o intuito de melhorar seus serviços e a experiência do usuário.

