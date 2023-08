Signos perfeccionistas: descubra quais são os 3 mais

O perfeccionismo não está presente na personalidade e descrição de todos os signos, mas sim em pessoas que demonstram constantemente buscar um alto padrão de excelência em tudo. Elas buscam fazer tudo com o máximo de perfeição, mesmo sabendo que isso pode ser algo impossível. Já sabe quais são esses signos? Além de Virgem, há outros dois, mais discretos, mas não menos perfeccionistas e organizados até demais.

Muitas pessoas sabem que os virginianos são perfeccionistas e detalhistas ao extremo e acabam fazendo disso um problema para a própria vida quando erram na dose; no entanto, eles não são os únicos nessa história. Há outros dois signos que também buscam a excelência máxima no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos e em tudo o que fazem.

Quais são os signos mais perfeccionistas?. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Perfeccionismo dos signos

Isso não significa que a característica seja um aspecto negativo da personalidade da pessoa. Pelo contrário! Quando surge na medida certa, é algo muito positivo, que reflete organização, qualidade no que é feito e atenção aos detalhes.

O problema surge quando as pessoas exageram e, principalmente, quando começam a cobrar dos outros aquilo que nem elas conseguem executar com tamanha perfeição. Para os três grupos do zodíaco, a dica é encontrar um bom equilíbrio para não criar problemas nas relações pela busca constante da perfeição.

Então, veja quem são eles e como se dá o perfeccionismo de cada um dos signos:

1) Virgem: eles sempre ficam no topo da lista quando o assunto é “perfeição”. São dedicados em tudo o que fazem e desejam que todos ao redor também executem as coisas com a máxima precisão possível. Ficam extremamente nervosos quando alguém faz qualquer coisa sem a excelência que eles esperam.

2) Capricórnio: são conhecidos por serem organizados. Eles querem tudo no seu devido lugar e não gostam que mexam nas suas coisas. São sempre muito ambiciosos e determinados.

3) Escorpião: a intensidade dos escorpianos também se reflete na busca pelo perfeccionismo. Eles extrapolam os limites e buscam ser melhores em tudo o que fazem.

O que são signos?

Trata-se de um objeto, fenómeno ou ação material que, por natureza ou por convenção, representa ou substitui outro. É algo que representa algo, é um sinal.

É importante mencionar que os signos que compõem a língua seguem padrões de organização já determinados. Logo, para se conhecer uma língua é importante saber identificar os signos e também compreender o uso correto de suas regras de organização para combinações.

Na matemática, também se fala em signos. São os sinais e os símbolos (usados na adição, substração, divisão, multiplicação, percentagem, etc.).

Em linguagem figurada, a expressão “sob o signo de” corresponde à influência recebida por algo ou alguém.

Por fim, os signos astrológicos assinalam o lugar do zodíaco em que o Sol se mostra ascendente aquando do nascimento de uma pessoa.

Como funciona?

Cada signo representa um espaço de atuação dos planetas. Portanto, o ideal é saber as qualidades básicas de todos os signos e descobrir, através do seu Mapa Astral, em quais deles cada planeta está localizado. A partir daí, a pessoa saberá de que maneira a simbologia dos seus planetas será expressa, baseada nas características daquele signo. Afinal, é ele que oferece uma base descritiva da identidade e do comportamento das pessoas.

