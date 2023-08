Começou! Empresa libera passagens aéreas por apenas R$ 200

Uma popular empresa aérea anunciou, em parceria com o programa Voa Brasil, do governo federal, que os consumidores têm agora a oportunidade de assegurar passagens aéreas domésticas, taxas e trechos inclusos, a partir de R$ 200. Vale lembrar que a janela para essa oferta se encerrará precisamente às 23h59 do domingo, dia 20. Saiba mais detalhes sobre a imperdível oportunidade e como garantir sua passagem para a próxima viagem, logo abaixo.

É hora de arrumar as malas

A Latam optou por tomar a dianteira em relação ao recém-anunciado programa governamental, o Voa Brasil. Sob a orientação deste programa, as companhias aéreas são encarregadas de oferecer passagens aéreas por apenas R$ 200.

No entanto, a Latam, em um movimento mais cauteloso, já antecipou os preços, trazendo uma promoção que oferece trechos dentro do território nacional a partir de R$ 111, desde que esses trechos sejam utilizados ainda neste ano.

Promoção possibilita conhecer mais lugares do Brasil:

Isso significa que os consumidores têm agora a oportunidade de assegurar passagens aéreas domésticas, taxas e trechos inclusos, a partir desse valor. Vale lembrar que a janela para essa oferta se encerrará precisamente às 23h59 do domingo, dia 20. E a promoção não se limita a isso. Para os viajantes internacionais, há também ofertas atraentes, com passagens de ida e volta, incluindo taxas, a partir de R$ 992.

Além da ênfase nas passagens aéreas, a Latam está disponibilizando combos de viagem que englobam voos e estadias em hotéis, com descontos que podem chegar até 60% sobre o valor final. As passagens e pacotes podem ser prontamente adquiridos através do portal online da empresa. Diferentemente dos requisitos necessários para se beneficiar do programa Voa Brasil, aqui não se faz necessária a satisfação de qualquer pré-condição.

Saiba mais sobre o Voa Brasil

O programa concebido pelo governo federal, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não se vale de recursos estatais para sustentação. Ao contrário do que alguns possam imaginar, o Voa Brasil foi concebido como um mecanismo através do qual as companhias aéreas podem oferecer passagens durante períodos de baixa demanda na aviação, os quais normalmente ocorrem nos meses de março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro.

O governo entra em ação assumindo a administração federal do sistema, o que resulta no fato de que a emissão dos bilhetes permanece sob a responsabilidade das próprias empresas aéreas. As transações ocorrerão diretamente nos sites das companhias, através de uma seção designada exclusivamente para o programa. As passagens por até R$ 200 serão disponibilizadas para uma determinada parcela da população.

“A princípio, nossa abordagem deve ficar concentrada nos aposentados, pensionistas e, ocasionalmente, servidores públicos. O programa tem capacidade inicial de fornecer 1,5 milhão de passagens mensalmente. Contudo, a implementação será gradual. Importante ressaltar que o programa não se vale de recursos públicos. Estamos apenas aproveitando os assentos desocupados pelas companhias aéreas”, esclareceu Márcio França, Ministro de Portos e Aeroportos.

