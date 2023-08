Brasileiros já estão recebendo R$ 708 do governo; veja se seu CPF está na lista da semana

A Caixa Econômica Federal começou a liberar os pagamentos referentes ao programa de transferência de renda do governo federal Bolsa Família na última sexta-feira (18). A previsão neste mês é de que o auxílio social alcance aproximadamente 21,1 milhões de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Além do valor tradicional do Bolsa Família, um valor extra foi adicionada neste mês. Saiba, logo abaixo, quanto cada família recebe neste mês.

A partir de 18 de agosto, o aplicativo Caixa Tem vai creditar um valor extra de R$ 300 para muitos beneficiários do Bolsa Família. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Prepare-se para receber

Na última sexta-feira (18), teve início mais uma etapa de pagamento do programa Bolsa Família, que neste mês tem o propósito de beneficiar aproximadamente 21,1 milhões de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Além disso, estão programadas transferências de recursos referentes ao Auxílio Gás, o qual teve seu valor fixado em R$ 108 durante o mês de agosto.

Leia mais: ACABOU! Este grupo está fora do Bolsa Família e não tem o que fazer

Bolsa Família com adicionais

De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), cada residência beneficiada deve receber, no mínimo, R$ 600, sendo assegurado um montante mínimo de R$ 142 por beneficiário.

Ainda neste contexto, existem dois acréscimos adicionais: um de R$ 150 destinado a cada criança de até 6 anos, e outro de R$ 50 para filhos que estejam na faixa etária de 7 a 18 anos, bem como gestantes.

Como se inscrever?

A seleção dos indivíduos aprovados é realizada com base nas informações contidas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), tornando assim necessário efetuar o cadastramento a fim de ser elegível ao recebimento dos benefícios. O procedimento de inscrição pode ser concretizado em qualquer Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), mediante a ação de um indivíduo com idade superior a 16 anos, de preferência uma mulher.

É estabelecida pelo governo uma exigência de que as famílias participantes possuam uma renda mensal que não ultrapasse R$ 218 por membro do núcleo familiar. Após a aprovação, é indispensável que as famílias atendam a determinados requisitos, como assegurar a presença regular dos filhos na escola, submeter-se a consultas de pré-natal no caso de gestantes, e manter as cadernetas de vacinação atualizadas.

Auxílio Gás

Diferentemente do Bolsa Família, que efetua pagamentos em intervalos mensais, o Auxílio Gás é disponibilizado de forma bimestral. O valor do auxílio é calculado como sendo 100% da média nacional do preço do botijão de gás de 13 kg, valor esse que é periodicamente apurado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No mês de agosto, cada família beneficiada receberá a quantia de R$ 108, a qual tem a finalidade de auxiliar na aquisição do gás de cozinha, sendo que não é requisitada qualquer prova referente ao destino desses recursos. O próximo pagamento está previsto para o mês de outubro, enquanto o último repasse do ano está programado para dezembro.

Cronograma dos benefícios

Os depósitos relativos a ambos os benefícios são efetuados nas mesmas datas, seguindo a ordem do último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Confira o calendário completo:

• Final de NIS em 1: 18 de agosto

• Final de NIS em 2: 21 de agosto

• Final de NIS em 3: 22 de agosto

• Final de NIS em 4: 23 de agosto

• Final de NIS em 5: 24 de agosto

• Final de NIS em 6: 25 de agosto

• Final de NIS em 7: 28 de agosto

• Final de NIS em 8: 29 de agosto

• Final de NIS em 9: 30 de agosto

• Final de NIS em 0: 31 de agosto

Para obter mais informações, é possível acessar o aplicativo do Bolsa Família (disponível para Android e iOS), acessar o site caixa.gov.br, ou entrar em contato por telefone com o Ministério da Cidadania (número 121) e a Caixa Econômica Federal (número 111).

Leia também: Bolsa Família pode aumentar 4%; veja quando