5 ERROS fatais para seu currículo que o fazem ser eliminado do processo seletivo

O mercado de trabalho é um amplo espaço porém ao mesmo tempo muito competitivo. Segundo dados da Trading Economics, a taxa de emprego no Brasil até o mês de junhoo está em 56,60, ou seja, muito baixa, e quando se trata de arrumar um emprego não está fácil.

No entanto, um dos primeiros passos para conseguir se destacar no meio de tantas oportunidades e pessoas é coseguir impressionar o recrutador com um bom currículo, e não é apenas sobre cursos e sim o modelo do currículo e como é estabelecido a ordem das informações.

Muitas pessoas cometem erros que podem levar o currículo diretamente para o lixo. Acompanhe o texto abaixo e veja os erros que não deve cometer.

5 erros fatais para que o seu currículo vá para o lixo das empresas

1. Erros de gramática e ortografia

Um currículo que tem erros gramaticais e ortográficos demonstra que a pessoa tem falta de atenção e isso já passa uma impressão totalmente negativa aos recrutadores das empresas, lembre-se sempre que, antes de enviar o currículo, preste atenção em todos os detalhes, informações, gramática, peça para alguém de confiança revisar o currículo para você.

2. Formato desorganizado

Um currículo totalmente organizado e formatado corretamente é fundamental para criar a primeira impressão, a dica é para usar títulos e subtítulos para separar cada tópico, como por exemplo, educação, experiências, habilidades e assim por diante. Deixe o currículo no padrão na formatação, tamanho da fonte, espaçamento e alinhamento.

3. Inclusão de informações irrelevantes

Deixe no currículo somente informações relevantes para o cargo que deseja, não inclua informações que não sejam necessárias para tal vaga, como interesses pessoais, somente se estiver relacionado a vaga que deseja.

4. Uso de linguagem genérica

Tem currículos que contém diversas frases genéricas, como por exemplo, trabalhador em equipe, profissional motivado. E ao contrário do que todos pensam, frases assim não acrescentam valor no currículo, pois parece que pesquisou na internet e colocou a primeira frase que encontrou, já que são vistas em diversos lugares.

5. Falta de palavras-chave

Tem empresas que usam sistemas de rastreamento de candidatos – ATS – para conseguirem filtrar currículos automaticamente, hoje em dia com a tecnologia, isso não é mais surpresa. Esses sistemas são responsáveis por encontrar palavras-chaves relevantes para a vaga, por isso sempre que fizer um currículo coloque palavras-chaves relacionados a vaga.

Prestar atenção nesses erros podem fazer com que sua chance aumente ainda mais de conseguir a vaga desejada, então não esqueça de sempre revisar seu currículo e deixar as informações claras e objetivas.

